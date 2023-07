Il Comune di Pisa premia i campioni europei di scherma

Scritto da admin• 4:43 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Cerimonia di premiazione stamani a Palazzo Gambacorti per i campioni europei di scherma Filippo Macchi e Vittoria Pinna.

Il sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa hanno accolto e premiato in Sala Baleari i due atleti pisani appena rientrati da Plovdiv in Polonia, dove si è disputato il Campionato Europeo di Scherma che li ha visti salire entrambi sul gradino più alto del podio nelle gare di fioretto.

Un trionfo per la scherma italiana e pisana in particolare, che ha visto l’azzurro Filippo Macchi conquistare il titolo di campione europeo di fioretto nella gara individuale e a squadra e Vittoria Pinna il titolo di campionessa europea under 17 nella gara individuale di fioretto femminile, che l’Amministrazione Comunale di Pisa ha voluto festeggiare con gli atleti, accompagnati dal maestro Simone Piccini del Club Scherma Di Ciolo.

“E’ per noi una grandissima soddisfazione – dichiara il sindaco Michele Conti – ricevere e premiare due giovani atleti pisani che hanno già raggiunto importanti risultati sportivi a livello europeo. Risultati raggiunti grazie al loro impegno, al loro talento e grazie alla grande tradizione della scuola di scherma pisana che ci continua a regalare campioni e a portare sui podi nazionali e internazionali eccellenze che sono espressione della nostra città. Esprimo un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale e della città per queste meritate vittorie, che sono successi per tutta la nostra comunità e che ci spingono ad aumentare il nostro impegno come Comune nella promozione di politiche sportive a sostegno delle associazioni del territorio.”

“Ancora una volta – dichiara l’assessore allo Sport e impianti sportivi Frida Scarpa – si conferma che gli sport minori, sui quali in Italia si investe poco, hanno sempre risorse per emergere perché i maestri sono di altissima qualità tecnica. A Pisa è importante rimarcare che la scuola pisana c’è e continua a segnare risultati di assoluto rilievo, a livello nazionale e internazionale. Pisa ha sempre avuto un grandissima tradizione nella scherma e nel fioretto, di cui si è fatto pioniere il maestro Antonio Di Ciolo, e dalla sua scuola sono state costituite le due attuali scuole di scherma, Pisa Scherma e Club Scherma Di Ciolo, che sono continuamente fucina di grandi campioni. L’Amministrazione comunale ha istituzionalizzato l’assessorato allo sport proprio per dare un segnale di maggiore vicinanza e sensibilità al mondo sportivo cittadino. Vogliamo rilanciare le politiche sportive a Pisa nei prossimi 5 anni, garantendo il massimo sostegno alle associazioni sportive e impegnandoci per aumentare gli investimenti sull’impiantistica sportiva, dove lavoreremo per avere uno sguardo di insieme su tutti gli sport praticati in città, con particolare riguardo a quelli minori.”

Luglio 3, 2023