Il Tuttocuoio sempre più ultimo in Serie D, il Crespina ne fa 7 al Bientina

Pisa — Fra venerdì 7 e domenica 9 si sono svolti alcuni degli incontri di tutti i tornei di LND a cui partecipano i team del nostro territorio che termineranno lunedì 10 novembre.
di Leonardo Miraglia
Questo i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XI giornata
9 novembre dalle 14:30
- Tuttocuoio 1957 vs Sasso Marconi: 0-1 N. Marra (Rig.) (29′ st); MVP: Nicholas Marra (Sasso Marconi)
Eccellenza Toscana, girone A
XI giornata
9 novembre dalle 14:30
- Fratres Perignano 2019 vs Viareggio Calcio: M. Giordani (36′ pt), M. Vittorini (45′ pt) 2-0; MVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019)
- Montespertoli vs San Giuliano: 0-0; MVP: Lorenzo Arnesi (San Giuliano)
- Cenaia 1969 vs Castelnuovo Garfagnana: 0-1 A. Ramacciotti (20′ pt); MVP: Antonello Ramacciotti (Castelnuovo Garfagnana)
Promozione Toscana, girone A
IX giornata
9 novembre dalle 14:30
- Urbino Taccola vs Pietrasanta: 0-0; MVP: Mirko Alessio Ricci (Pietrasanta)
Promozione Toscana, girone B
IX giornata
8 novembre dalle 14:30
- San Miniato Basso Calcio vs Castelfiorentino United: L. Benvenuti (26′ st) 1-0; MVP: Lorenzo Benvenuti (San Miniato Basso Calcio)
9 novembre dalle 14:30
- Mobilieri Ponsacco vs Barberino Tavarnelle: L. Sciapi (26′ pt) 1-0; MVP: Giulio Cianti (Barberino Tavarnelle)
- Colli Marittimi vs Massa Valpiana: M. Remelli (36′ st) 1-1 F. Filippi (18′ st); MVP: Alberto Mecacci (Colli Marittimi)
- Cuoiopelli vs Saline: L. Tafi (5′ st) 1-0; MVP: Leonardo Demi (Cuoiopelli)
Prima Categoria Toscana, girone A
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Torrelaghese 2015 vs Calci 2016: D. Sereni, L. Maiorana 2-1 L. Fermi; MVP: Luca Maiorana (Torrelaghese 2015)
- Migliarino Vecchiano vs Fivizzanese: M. Aufiero, M. Aufiero 2-2 D. Tognocchi, D. Tognocchi; MVP: Daniel Tognocchi (Fivizzanese)
Prima Categoria Toscana, girone B
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Bellaria Cappuccini vs Fornacette Casarosa: 0-2 E. Lici, Autorete; MVP: Enxo Lici (Fornacette Casarosa)
- Atletico Spedalino vs San Miniato: A. Borselli (18′ pt), I. Chafiq (24′ pt), F. Carlesi (32′ pt) 3-1 A. Faraoni (1′ pt); MVP: Issam Chafiq (Atletico Spedalino)
- Pietà 2004 vs Stella Rossa: R. Fedele (23′ st) 1-0; MVP: Ruben Fedele (Pietà 2004)
- Staffoli vs CQS Tempio Chiazzano: X. Kapidani (39′ pt), Autorete (9′ st) 2-1 E. Spadi (24′ pt); MVP: Ettore Spadi (CQS Tempio Chiazzano)
Prima Categoria Toscana, girone D
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Geotermica vs Forcoli Valdera 1921: M. Mori 1-0; MVP: MIrko Mori (Geotermica)
- Acciaiolo Calcio vs Pecciolese: 0-0; MVP: Leonardo Becucci (Pecciolese)
- Pomarance vs Rosignano Solvay 1922: F. Rossi (Rig.), V. Passalacqua, A. Piletti, M. Fedi 4-0; MVP: Francesco Rossi (Pomarance)
- Atletico Etruria vs Ponsacco 1920: E. Salvadori 1-0; MVP: Gianmarco Farnesi (Atletico Etruria)
- Capannoli San Bartolomeo vs Monterotondo: M. Perissinotto (30′ pt) 1-0; MVP: Matteo Perissinotto (Capannoli San Bartolomeo)
Seconda Categoria Toscana, girone G
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Capanne Calcio 1989 vs Atletico Cascina: J. Iaia, M. Puccioni, E. Kodraziu, M. Puccioni (Rig.) 4-3 A. Ventavoli, T. Castagna, T. Castagna (Rig.); MVP: Tommaso Castagna (Atletico Cascina)
- Aurora Montaione vs Pisa Ovest: M. Pieroni 1-2 S. Messina (30′ pt), L. Fiorini (39′ pt); MVP: Lorenzo Fiorini (Pisas Ovest)
- La Corte vs Santa maria a Monte: 0-0
- Pontasserchio vs Ponte a Cappiano: N. Baldacci 1-1 I. Rossi; MVP: Iacopo Rossi (Ponte a Cappiano)
- Corazzano vs Sanromanese Valdarno: J. Morena (22′ st) 1-0; MVP: Jonathan Morena (Corazzano)
- Crespina Calcio vs Sextum Bientina: A. Moretti, A. Moretti, A. Bianco, A. Bianco, A. Moretti, A. Moretti, G. Lombardi 7-0; MVP: Alessio Moretti (Crespina Calcio)
- Castelfranco Calcio vs Tirrenia: G. Moriani (14′ pt), G. Moriani (8′ st), A. Ercole 3-0; MVP: Gabriele Moriani (Castelfranco Calcio)
- Porta a Lucca vs San Prospero Navacchio: L. Pagliai 1-3 L. Barachini, S. Pagni, S. Pagni; MVP: Samuele Pagni (San Prospero Navacchio)
Seconda Categoria Toscana, girone H
VIII giornata
9 novembre dalle 14:30
- Volterrana 2016 vs Terricciola 1975: T. Mezzetti (Rig.) 1-1 M. Ciardelli; MVP: Marco Ciardelli (Terricciola 1975)
- Castelnuovo Val di Cecina vs Salivoli Calcio: 0-0
Terza Categoria Toscana – Pisa, girone A
VI giornata
9 novembre dalle 14:30
- Lajatico vs Golena d’Arno: E. Fiumicelli (20′ st) 1-1 A. Berretta (5′ st); MVP: Alessio Berretta (Golena d’Arno)
- Montefoscoli Calcio vs Fabbrica Calcio 2024: L. Guerrini, E. Monti 2-0; MVP: Luca Guerrini (Montefoscoli Calcio). Giocata l’8 novembre dalle 14:30
- Filettole Calcio vs Legoli 1994: A. Felice, N. Di Maggio, N. Di Maggio 3-2; MVP: Niccolò Di Maggio (Filettole Calcio)
- Scintilla 1945 vs Amatori Saline: 0-0; MVP: Antonio Arnoldo (Scintilla 1945)
- Sporting Volterra vs Atletico Pisa: N. Cappellini (Rig.), B. Osmani, N. Cappellini 3-3 Y. Edahbi (Rig.), F. Sivieri, Y. Edahbi (Rig.); MVP: Nicolò Cappellini (Sporting Volterra). Giocata dalle 15:30
- San Frediano Calcio vs Nuova Popolare CEP: J. Bohuam (43′ st) 1-0; MVP: Jones Bohuam (San Frediano Calcio)
- Antonio Bellani vs CEP 2025: R. Pilloni (32′ st) 1-1 E. Cirino (14′ pt); MVP: Riccardo Pilloni (Antonio Bellani). Giocata l’8 novembre dalle 14:30
- Marinese 1925 vs Ponteginori 1929: L. Balleri, F. Mori 2-1 A. Mecherini; MVP: Alessio Mecherini (Ponteginori 1929). Giocata sabato 8 novembre dalle 17:30
Terza Categoria Toscana – Pisa, girone B
VI giornata
7 novembre dalle 21
- Castel del Bosco vs Via di Corte: A. Falconi, M. Barsotti, M. Guerra 3-1 A. Brogi; MVP: Lorenzo Duccini (Castel del Bosco)
8 novembre
dalle 14:30
- La Borra vs Città di Montopoli: M. Tozzi, M. Franchi 2-0; MVP: Matteo Franchi (La Borra)
- Zambra San Vico vs Marciana 2.0: 0-4 A. Cardini (23′ pt), A. Cardini (26′ pt), N. Mariani (31′ pt), G. Nocchi (34′ st); MVP: Alessio Cardini (Marciana 2.0)
- Atletico Le Melorie vs Santacroce calcio: M. Vannozzi (Rig.) 1-2 C. Paja (Rig.), C. Paja (Rig.); MVP: Claudio Paja (Santacroce Calcio)
- Cerretti FC vs Stella Azzurra: 0-5 S. Anzalone, S. Mbaye, A. Altamura, Autorete, D. Bulgarelli; MVP: Andrea Altamura (Stella Azzurra)
dalle 17:30
Ponte a Elsa 2005 vs La Fornace: N. Mengoni, L. Giomarelli, G. Palandri, N. Famiglietti, N. Delvigo, N. Delvigo, G. Scattini 7-2 F. Marchetti, F. Marchetti; MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
9 novembre dalle 14:30
- Gavena Giovani vs Treggiaia: 0-1 F. Colacchio; MVP: Federico Colacchio (Treggiaia)
10 novembre dalle 20:45
- Perignano vs Giovani Fucecchio 2000
- Riposa Monteserra
Terza Categoria Toscana – Livorno, girone unico
VI giornata
9 novembre dalle 14:30
- Sasso Pisano vs Arci La California: H. Rexhepi, L. Gherardi, L. Gherardi 3-2 F. Lessi, G. Bogoi Remus; MVP: Lorenzo Gherardi (Sasso Pisano)
- Rio Marina vs Monteverdi 2006: 0-0; MVP: Nicola Tarquini (Monteverdi 2006)
Terza Categoria Toscana – Lucca, girone B
VI giornata
8 novembre dalle 15
- Atletico Marginone 1990 vs Pappiana: T. Giometti (32′ pt), L. Pirito (30′ st) 2-0; MVP: Tommaso Giometti (Atletico Marginone 1990)
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Novembre 10, 2025