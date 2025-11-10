Melatonina e rischio cardiovascolare: esperti invitano alla prudenza

Written by admin• 12:51 pm• Pisa, Attualità

PISA – Negli ultimi giorni, diversi media internazionali e italiani hanno diffuso la notizia secondo cui l’assunzione di melatonina potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Tuttavia, si tratta di informazioni basate su una comunicazione orale presentata al congresso dell’American Heart Association (AHA 2025), ancora in corso, e non su studi pubblicati o sottoposti a peer review.

Per fare chiarezza, UNIPI ha intervistato Ugo Faraguna, professore associato del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa e medico del sonno presso la Fondazione Stella Maris IRCCS. Faraguna, insieme al dottor Alessandro Colitta (Università di Pisa) e al professor Lino Nobili (presidente dell’AIMS – Accademia Italiana di Medicina del Sonno), ha sottoscritto un appello affinché i media siano cauti nella divulgazione di risultati scientifici ancora preliminari.

L’intervista completa è disponibile su UNIPINEWS → link

Last modified: Novembre 10, 2025