Successo per la mostra micologica a Pisa: centinaia di visitatori tra curiosi e studenti

PISA – Centinaia di persone hanno partecipato lo scorso fine settimana alla mostra “I funghi autunnali della Toscana settentrionale”, ospitata nella serra delle succulente dell’Orto e museo botanico di Pisa.

L’iniziativa ha permesso di conoscere le principali specie di funghi velenosi e apprendere l’uso corretto di quelli commestibili, grazie agli esperti micologi dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Numerose classi delle scuole pisane e turisti hanno potuto osservare oltre 100 esemplari, suddivisi in tre categorie: funghi velenosi e tossici (bollino rosso), commestibili (bollino verde) e non commestibili (bollino giallo).

L’evento è stato organizzato da Orto e museo botanico di Pisa, Azienda USL Toscana nord ovest e Associazione Gruppi Micologici Toscani (AGMT), e si ripete ogni anno nel mese di novembre come momento formativo per i micologi e occasione educativa per i cittadini.

Il periodo autunnale, con il ritorno delle piogge, favorisce la crescita di funghi spontanei nei boschi, aumentando il rischio di intossicazioni legate al consumo di specie tossiche o poco cotte.

L’ASL ricorda che per consigli e consulenze gratuite sui funghi raccolti è possibile rivolgersi agli sportelli micologici presenti in tutta la Toscana nord occidentale (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno). L’elenco completo degli sportelli, con indirizzi e orari, è disponibile sul sito dell’ASL nella sezione “Come fare per”.

Last modified: Novembre 10, 2025
