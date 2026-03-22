Il tifo pisano non conosce resa, ma la squadra esce pesantemente sconfitta

Written by Redazione• 2:22 pm• Pisa SC

COMO – Trasferta a ranghi ridotti, quella dei tifosi nerazzurri in quel di Como. Solo 150 i supporters giunti dalla città della Torre Pendente, con la presenza del Club Autonomo del Kinzica Group e del Centro Coordinamento che hanno raggiunto Como con alcuni pulmini, poi il gruppo San Romano, dei Pisani al Nord, Ponsacco ed altri con mezzi propri.

di Maurizio Ficeli

Assenti i gruppi della Nord, in quanto c’era l’obbligo della tessera del tifoso. Buono il colpo d’occhio creato dalla rappresentanza pisana nel settore ospiti. Un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Hartono, azionista del Como, morto nei giorni scorsi. Inizia la rumba dei cori “Forza nerazzurri ale’!! Ma al sesto minuto il Pisa va sotto con un gol di Diao. Ma I tifosi nerazzurri sostengono comunque la squadra” Io che amo solo te, il mio Pisa Sporting Club “seguito da un poderoso” Pisa, Pisa!! “. Bisogna poi dare atto agli ultras ariani, che, essendo assenti gli ultras nerazzurri, non hanno fatto nessun coro contro i pisani. Ed al 29′ il Como raddoppia con Douvikas e per la squadra di Hiljemark la situazione su fa complicata.

Inizia la ripresa ed il Pisa subisce il terzo gol con Baturina, mentre la bandiera del Club Autonomo continua a sventolare con orgoglio. Ed al 75′ Nico Paz ed all’81’ Perrone segnano il quarto ed il quinto gol per i lariani e per i colori nerazzurri è notte fonda, ma non per i tifosi pisani che, malgrado tutto, continuano a sventolare i propri colori perché il Pisa si ama sempre, al di là di qualsiasi risultato.

Last modified: Marzo 22, 2026