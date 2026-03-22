Cesc Fabregas: “Vittoria importante per ricordare una persona speciale”

Written by Redazione• 2:31 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Como Cesc Fabregas parla così nel post gara della sfida vinta contro il Pisa.

“Oggi è la vittoria più importante visto che abbiamo perso una persona come Michael Hortono, perchè grazie a loro possiamo vivere questi momenti importanti. Contro il Pisa era una partita molto diversa rispetto alle altre, dovevamo attaccare lo spazio con una squadra come il Pisa molto chiusa. L’abbiamo fatto adesso c’è un pò di riposo per noi con molti giocatori che andranno in nazionale. A Como si respira un’aria bella. Sei-sette anni fa eravamo una squadra di serie D, adesso siamo su un’altra dimensione con un ambiente che sta diventando una famiglia con obiettivi diversi. Però bisogna andare a piccoli passi come abbiamo programmato due anni fa e toglierci le nostre soddisfazioni“.

Last modified: Marzo 22, 2026