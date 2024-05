Il Tennis Tavolo Pulcini Cascina Campione d’Italia Under 13 a squadre a Terni

Scritto da Antonio Tognoli• 4:09 pm• Pisa, Cascina, Sport, Sport

CASCINA – I Campionati Italiani Giovanili di Terni si sono conclusi con l’assegnazione del titolo tricolore a squadre Under 13 maschile, che ha visto gioire il Tennistavolo Cascina. In finale ha superato per 3-1 la SS Juvenes Repubblica di San Marino, che si era portata in vantaggio con il 3-0 (11-5, 11-6, 11-4) di Pietro Bologna su Filippo Paolicchi.

I toscani hanno ribaltato la situazione con il 3-1 (11-7, 12-14, 11-7, 11-6) di Tommaso Simi su Loris Ceccoli, il 3-2 (11-7, 7-11, 9-11, 11-6, 15-13) di Paolicchi e Simi in doppio su Bologna e Ceccoli e il 3-1 (11-7, 12-14, 11-8, 11-8) di Simi su Bologna.

Nel penultimo turno il TT Cascina aveva avuto la meglio per 3-1 sulla Top Spin Messina, con il 3-0 (12-10, 11-7, 12-10) di Paolicchi su Enrico Di Pietro, il 3-0 (11-5, 13-11, 11-5) di Simi su Adriano Calabrese e il 3-0 (11-5, 11-5, 11-5) di Simi su Di Pietro. I siciliani avevano prevalso con Calabrese e Di Pietro (11-8, 11-7, 11-6) su Paolicchi e Giorgio Parducci.

La Juvenes si era imposta per 3-1 sulla Polisportiva Trezzano, con il 3-0 (11-8, 11-5, 11-4) di Bologna su Christian Sassi, il 3-2 (11-5, 10-12, 12-14, 11-9, 11-5) di Ceccoli e Bologna su Giorgio Borghese e Sassi e il 3-2 (11-6, 6-11, 13-11, 4-11, 11-5) di Bologna su Borghese. L’unico punto lombardo era stato opera di Borghese, per 3-1 (11-8, 8-11, 11-5, 11-7) su Ceccoli.

I protagonisti del podio sono stati premiati dalla consigliera comunale di Terni Agnese Passoni.

La classifica per società è stata vinta dal Tennistavolo Torino con 169 punti, davanti al Muravera Tennistavolo (150), al Tennistavolo Castel Goffredo (119), al Tennistavolo Casamassima 2020 (115), al Tennistavolo Vallecamonica (105), all’A4 Verzuolo (105), al Tennistavolo Sassari (96), al CIATT Prato (84), allo Sportni Krozek Kras (83) e alla Polisportiva Pulcini Cascina Tennistavolo (68).

