Potere al Popolo: “Solidarietà e mobilitazione a Pisa per un cambiamento radicale”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Potere al Popolo Pisa.

“In qualità di Potere al Popolo, abbiamo fin dall’inizio sostenuto le legittime richieste di Cambiare Rotta e degli studenti medi del Coordinamento pisano. Ci siamo uniti a Camilla nel suo gesto di protesta all’interno della Prefettura e abbiamo amplificato le richieste degli studenti riguardo alle dimissioni del Questore Salvo, ex Vicequestore a Genova nel 2001 durante la repressione della mobilitazione contro il G8, e dei responsabili delle cariche contro gli studenti il 23 febbraio ’24. Abbiamo anche sottolineato l’importanza dell’applicazione dei codici identificativi per le forze dell’ordine, considerando la loro storia di violenza in questo paese, sia sotto esecutivi di varie sfumature politiche, sia sotto quello attuale guidato da Meloni”. Si legge nella nota “I fascisti al potere stanno attuando la loro agenda, accelerando la politica di guerra interna ed esterna di Draghi e mostrando complicità con lo stato genocida di Israele. È essenziale estendere la lotta che ha portato a risultati significativi anche a Pisa, con l’obiettivo di rovesciare il governo di Meloni e le false opposizioni che hanno contribuito a creare un contesto in cui la guerra, l’economia bellica, la miseria, la distruzione dell’ambiente e la repressione delle lotte studentesche, lavorative e politiche sono diventate la normalità inaccettabile. Invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione nazionale a Roma il 1° giugno, per continuare questa lotta su scala nazionale“, conclude il comunicato di Potere al Popolo.

