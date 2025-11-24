Pisa, nuovi fondi per la Biblioteca SMS e apertura domenicale prolungata

Written by admin• 6:26 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Comune di Pisa ha ottenuto dal Ministero della Cultura un contributo del fondo dedicato alle biblioteche aperte al pubblico e volto a sostenere la filiera dell’editoria libraria. Per il 2025 l’importo assegnato è di 12.669 euro, destinati alla Biblioteca comunale SMS per l’ampliamento del patrimonio librario.

Contestualmente, alla luce dell’ottimo riscontro registrato nel 2025, l’orario di apertura domenicale della Biblioteca SMS sarà esteso a partire dal 1° gennaio 2026: la sede di via San Michele degli Scalzi sarà aperta la domenica dalle 9:00 alle 13:00, anziché dalle 9:30 alle 12:30.

Il finanziamento rientra nelle misure del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, convertito nella Legge 16 del 21 febbraio 2025, che sostiene le biblioteche pubbliche quali presìdi di accesso alla lettura. Il contributo viene assegnato sulla base di specifici requisiti: accesso libero e gratuito; apertura per almeno 12 ore settimanali dei servizi di prestito e consultazione; organizzazione di almeno un evento culturale al mese in collaborazione con realtà del territorio; chiusura annuale non superiore a quattro settimane.

«Siamo molto soddisfatti – afferma l’assessore alla Cultura Filippo Bedini – del risultato ottenuto nell’ambito del cosiddetto decreto Giuli 2025. È il frutto della crescita registrata dalla BiblioSMS negli ultimi due anni, sia in termini di qualità dei servizi, sia di accessi e prestiti. La biblioteca è oggi un luogo più frequentato, accogliente e ricco: abbiamo potenziato l’offerta per le persone con disabilità visiva o difficoltà di lettura, ampliato le sezioni dedicate a Pisa, alla sua storia e alle sue tradizioni, e rafforzato i settori di letteratura e saggistica. Abbiamo inoltre introdotto tavoli tematici legati ai nuovi acquisti, spesso collegati a presentazioni, conferenze e piccole mostre. Anche questi elementi sono stati premianti ai fini del bando. Il contributo ottenuto ci consentirà di compiere un ulteriore passo avanti».

«Il merito di questi risultati – conclude Bedini – va alla Direzione Cultura, alla responsabile e ai dipendenti della SMSBiblio, sempre disponibili a migliorare. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione e della città. Parafrasando Cicerone, se avete una biblioteca e un giardino avete tutto ciò che vi serve: il nostro giardino è il viale delle Piagge; ora abbiamo anche una biblioteca di alto livello. Possiamo dire che, da questo punto di vista, Pisa ha ciò che le serve».

Last modified: Novembre 24, 2025