Il team esports del Pisa Sporting Club 1909 protagonista della eSerie A Goleador

È ufficialmente iniziata la eSerie A Goleador 2026. Il campionato esports della Lega Calcio Serie A, realizzato in collaborazione con Infront Italy, torna protagonista con la sua sesta edizione, portando la passione del calcio italiano dal prato verde al campo virtuale.

Con il Torino FC eSports a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, la caccia al titolo di campione è ripartita, confermando l’evento come il palcoscenico più prestigioso del gaming competitivo nazionale. Una nuova sfida su EA SPORTS FC™ 26 è appena cominciata, pronta a regalare un campionato ricco di tattica, spettacolo e colpi di scena.

A caratterizzare la stagione è una struttura disegnata per mantenere alta la competizione fino all’ultima partita. Sedici team esports dei Club della massima divisione di calcio italiana, suddivisi in 4 gruppi, si affronteranno in una Regular Season con match di andata e ritorno:

Gruppo A. Hellas Verona, Napoli eSports; Parma Esports e Udinese Esports.

Gruppo B. Como Gaming Club, Juventus, US Lecce Esports e Torino FC Esports;

Gruppo C. Bologna FC 1909 Esports, ACF Fiorentina Esports, AS Roma Esports e Sassuolo eSports.

Gruppo D. Cagliari Calcio Esports, U.S. Cremonese IGP, Genoa Esports e Pisa SC Esports.

Una maratona che metterà alla prova riflessi e nervi saldi dei pro player e che, al termine delle gare di ritorno della stagione regolare previste a inizio aprile, culminerà a maggio durante COMICON Napoli, dove andranno in scena i Playoff e le Finals che incoroneranno il nuovo team campione. La eSerie A Goleador 2026 è visibile su DAZN e sui canali ufficiali della competizione Twitch e YouTube.

La competizione non assegnerà soltanto il titolo italiano, ma rappresenterà un trampolino di lancio fondamentale per il circuito competitivo globale. Inserita nel calendario ufficiale FC Pro di Electronic Arts, la eSerie A Goleador qualifica i propri campioni agli eventi più importanti della stagione: la eChampions League e l’FC PRO World Championship.

L’obiettivo di questa nuova stagione della eSerie A Goleador è confermare e superare il successo straordinario della passata stagione, capace di generare 24 eventi live, 154 ore di trasmissione e oltre 3,5 milioni di minuti visti su Twitch. Risultati che confermano la visione di Lega Calcio Serie A e Infront Italy: raccontare il calcio in ogni sua sfaccettatura, dal prato verde agli stadi virtuali del gaming competitivo, con l’obiettivo di raggiungere le diverse generazioni e aumentare il pubblico di appassionati.

Qui è possibile consultare il calendario completo delle diverse sfide:

https://eseriea.legaseriea.it/eafc/it/regular-season

