Paolo Vanoli: “Il derby con il Pisa è uno scontro diretto che vale 9 punti. Dobbiamo fare la differenza”

Written by admin• 11:35 am• Pisa SC

PISA – Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli in conferenza stampa nel post partita di Jagiellonia Bialystok-Fiorentina ha parlato anche della gara tra Fiorentina e Pisa in programma al “Franchi” nel posticipo di lunedi 23 febbraio alle ore 18,30. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale Fiorentina Uno.com

di Maurizio Ficeli

Sulla gara vinta con lo Jagiellonia. “Da quando sono qua l’ho detto, è una competizione importante e ci teniamo. Da allenatore devo fare delle valutazioni. Il cammino in campionato sappiamo com’è, si pensava di uscire prima da questa situazione. Ma oggi faccio i complimenti a tutto il gruppo, hanno dimostrato che sono parte di qualcosa di importante. La partita era difficile ma l’abbiamo interpretata con sofferenza, la stessa di Como e che ci porterà in fondo al campionato“.

Lo spirito giusto. “Dobbiamo continuare così, questo è lo spirito da mantenere per affrontare le partite. Non era facile far cambiare l’andamento della squadra, non ho la bacchetta magica ma serve comunque il lavoro. Ho un gruppo importante, tutti vogliono partecipare a questo percorso“.

Sui miglioramenti della squadra. “Ho visto tanti errori tecnici e paura di giocare all’inizio. Ma abbiamo sopperito con l’organizzazione. Qui dobbiamo migliorare, dobbiamo trovare la giusta dimensione”.

La gara contro il Pisa. “Quando ti trovi a 5 punti in classifica e ultimo è dura. A volte giocare a calcio non basta, devi avere uno spirito combattivo. Le grandi prestazioni le abbiamo fatte con le big. Con le piccole, come può essere il Pisa perché è un derby e uno scontro diretto quindi in pratica vale 9 punti, dobbiamo fare la differenza”.

Last modified: Febbraio 21, 2026