Il Sindaco Franconi e l’Assessore Puccinelli visitano Res Consulting: “Un esempio di azienda virtuosa e inclusiva”

PONTEDERA – Questa mattina, il sindaco Matteo Franconi e l’assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli hanno visitato la Res Consulting, un’azienda pontederese operante su scala nazionale nel settore della formazione e consulenza per banche, confidi, intermediari finanziari e creditizi.

Res Consulting, una società benefit, non si limita a perseguire il profitto, ma include tra i suoi obiettivi specifici il beneficio comune. In questo contesto, l’azienda ha ricevuto due importanti riconoscimenti: la certificazione “Great Place to Work” e quella per la parità di genere. Questo riflette l’impegno dell’impresa nel creare un ambiente di lavoro positivo, secondo le opinioni di chi vi lavora, e nel promuovere la parità di genere, sostenibilità e un forte senso di responsabilità sociale, favorendo un clima di cooperazione invece che di competizione interna.

Durante l’incontro con l’Amministrazione Comunale, sono stati evidenziati vari aspetti che rendono unica la cultura aziendale della Res. Tra questi, le due “Pause programmate” quotidiane, a metà mattina e metà pomeriggio, che offrono al personale momenti di convivialità e confronto. Inoltre, l’azienda celebra insieme i compleanni del suo team.

Res Consulting impiega attualmente 18 persone, per la maggior parte donne, con un’età media inferiore ai 40 anni. La società vanta anche una rete di collaboratori sparsi in tutta Italia per le docenze.

Il sindaco Franconi e l’assessore Puccinelli hanno premiato la Res Consulting con una targa, celebrando il riconoscimento nazionale come “Uno dei migliori posti dove lavorare“, sottolineando l’approccio dell’azienda che mette le persone al centro, prima di ogni altra cosa.

