Il Senato Accademico dell’Università di Pisa approva la mozione contro i tagli al FFO e la precarizzazione del lavoro universitario

Written by admin• 11:51 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA- Il Senato Accademico dell’Università di Pisa, durante la seduta del 15 novembre, ha approvato all’unanimità una mozione presentata dagli studenti riguardo alle recenti decisioni del Governo in merito all’Università.

Il testo approvato esprime una netta contrarietà rispetto ai tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e una forte preoccupazione per l’aumento della precarizzazione del lavoro che potrebbe derivare dalla riforma del pre-ruolo universitario. Il Senato Accademico ha auspicato che il Governo prenda provvedimenti adeguati sia sul piano normativo che finanziario per invertire questa tendenza. In tale contesto, il Senato ha espresso piena solidarietà alle mobilitazioni delle diverse componenti dell’Ateneo contro queste misure.

Inoltre, il Senato Accademico ha invitato il Rettore a farsi portavoce delle istanze di protesta provenienti dalla comunità accademica, rappresentandole nelle sedi istituzionali, inclusa la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

Infine, il Senato si è impegnato a monitorare i contratti di lavoro precario all’interno dell’Ateneo, prevedendo anche la creazione di un Osservatorio sul tema. Saranno proposte azioni per garantire l’attuazione dell’articolo 8 dello Statuto dell’Università di Pisa, che privilegia l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Last modified: Novembre 16, 2024