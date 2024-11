Calcio a 5 Serie C1. Il CUS Pisa vince il derby e vola al primo posto

Written by admin• 12:18 pm• Pisa, Sport

PISA – Dopo la vittoria in Coppa Italia che ha dato accesso ai quarti di finale, il Cus Pisa espugna ancora una volta il fortino lucchese (3-2) e guadagna la testa della classifica del campionato di serie C1 di calcio a cinque.



di Antonio Tognoli



Avversari chiusi dentro le mura di Lucca, forse spaventati dalla classifica inaspettata del CUS, attendono per buoni 25’ le mosse gialloblù e inaspettatamente si portano in vantaggio con Rovella. I rossoneri dell’ex Coach Dario Umalini però poi, devono subire il ritorno gialloblù, che mette in mostra un’altra prova di carattere e vanno in gol con Camero F. al suo undicesimo gol stagionale. Stara a metà del secondo tempo ribalta tutto e sigla il 2-1. I padroni di casa però riagguantano il 2-2 ancora con Rovella che firma la sua personale doppietta ed il Cus Pisa sembra accusare il ritorno del Futsal Lucchese, ma con lucidità e carattere a 1’ dal termine trova la zampata da tre punti con Macrì e si aggiudica il match. E’ un gol che vale tre punti e primo posto in coabitazione con Ibs Crete.

Venerdì 22 novembre si preannuncia infatti una sfida emozionante al PalaGeodetica di Via Chiarugi dove i ragazzi di Coach Francesco Agosti ospiteranno San Giovanni alle ore 21.45.

Tommaso Inghirami, dirigente cussino a fine gara ha dichiarato: “Credevamo in questi ragazzi e nel lavoro del mister Francesco Agosti, siamo felici di questo risultato. Giocatori staff e mister sono umili e si comportano sempre da professionisti. Andiamo avanti così e ci toglieremo parecchie soddisfazioni”.

FUTSAL LUCCHESE – CUS PISA 2-3

FUTSAL LUCCHESE: Dal Poggetto, Laamiri, Santoni, Moulo, Izouhar, Giannini, Favazza, Chouhbane, Marziotti, Rovella, Nached, Byaze. Coach Dario Umalini.

CUS PISA: Vernace, Casarosa, Stara, Falleni, Bruna, Sirressi, G. Camero, Barbieri, F. Camero, Abassid, Bragaru, Macrì. Coach Francesco Agosti.



RETI: Rovella (FL, 2); Camero F., Stara, Macrì (CP)

LA NUOVA CLASSIFICA. Ina Le Crete, Cus Pisa 19; Chiesanuova 18; San Giovanni 16; Vigor Fucecchio, Remole 15; Alberino 14; Atl. Fucecchio 11; Futsal Lucchese 10; La 10 Livorno 9; Città di Massa 7; Monsummano 6; Virtus Poggibonsi 3; Sporting Tau 1.

Last modified: Novembre 16, 2024