Il Comune di Pisa amplia il contingente Taxi: 16 nuove licenze in arrivo con un concorso straordinario

11:50 am

PISA- Il Comune di Pisa ha deciso, con una delibera di Giunta, di ampliare il contingente di licenze per taxi, avviando le procedure per la pubblicazione di un concorso straordinario che porterà all’assegnazione di nuove licenze.

Il sindaco Michele Conti ha spiegato che la decisione è stata presa in risposta all’aumento della domanda di servizio di trasporto taxi in città. «Pisa è una città con una forte vocazione turistica e accoglie ogni anno milioni di persone tra viaggiatori, turisti, passeggeri in transito dalla Stazione Centrale e dall’Aeroporto. Inoltre, la presenza di importanti realtà come l’Ospedale di Cisanello, il CNR, l’Università e le scuole Sant’Anna e Normale richiede una maggiore disponibilità di taxi», ha dichiarato il sindaco. L’ampliamento del numero di licenze avverrà attraverso una procedura straordinaria riservata ai comuni sede di aeroporto, con l’obiettivo di aumentare il numero di licenze di taxi fino a un massimo del 20% di quelle già in vigore, che attualmente sono 80. In particolare, saranno concessi 16 nuovi permessi, di cui 13 licenze ordinarie e 3 per taxi attrezzati per persone con grave disabilità motoria.

L’assegnazione delle licenze avverrà tramite concorso, con la possibilità per i vincitori di ottenere le licenze a fronte di un contributo economico. Il costo per ciascuna delle 16 licenze sarà di 79.000 euro, mentre per le 3 licenze per veicoli accessibili alle persone disabili il contributo sarà ridotto a 64.000 euro. È inoltre previsto che tutti i veicoli utilizzati siano a basso impatto ambientale. In fase di assegnazione, inoltre, sarà data priorità a chi detiene titoli di trasporto per veicoli a trazione animale (carrozze trainate da cavalli), qualora questi candidati si collocassero tra i primi 16 nella graduatoria. In tal caso, il numero di licenze potrebbe aumentare, e i titolari delle licenze per carrozze potrebbero convertirle gratuitamente in licenze taxi, senza dover pagare il contributo previsto.

La graduatoria del concorso avrà validità triennale, e questo ampliamento delle licenze mira a rispondere alle esigenze di una città che, oltre ad essere un polo turistico, è anche un importante centro di ricerca e di scambi culturali.

Last modified: Novembre 16, 2024