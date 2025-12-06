Il San Rossore Sport Village e la Casa di Cura San Rossore di Pisa sono partner ufficiali della Federazione Italiana Tennis e Padel

Written by admin• 4:31 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Angelo Binaghi, Presidente della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel e Andrea Madonna, Presidente e CEO della Casa di Cura San Rossore e del San Rossore Sport Village di Pisa, hanno siglato l’accordo che vede il San Rossore Sport Village e la Casa di Cura San Rossore di Pisa “Partner Ufficiali della Federazione Italiana Tennis e Padel” e “Centri di riabilitazione sportiva della FITP”.

Un’intesa di grande prestigio internazionale per le due strutture del Gruppo San Rossore che raggiungono, grazie all’accordo con la FITP, un ulteriore e significativo traguardo nel campo della medicina sportiva.

All’evento hanno partecipato il Sindaco di Pisa, Michele Conti, l’Assessore allo Sport della città di Pisa, Frida Scarpa e la Capitana della nazionale di tennis femminile italiana, Tathiana Garbin.

“Abbiamo appena concluso i due mesi più vincenti della storia del tennis italiano, che ma prima d’ora è stato così centrale nella vita degli italiani“. Questa la dichiarazione di Angelo Binaghi, presidente della Fitp, durante la conferenza di Pisa dove ha siglato una partnership con la Casa di Cura San Rossore e il San Rossore Sport Village per la prevenzione, diagnosi e cura delle sport injuries nel tennis e nel padel. Il Presidente di FITP ha inoltre rimarcato come il tennis italiano sia al centro dell’attenzione mondiale: “federazioni e media internazionali ci studiano per capire come abbia fatto una cenerentola del tennis mondiale a diventare la nazione più forte al mondo e le risposte sono molteplici e vanno dallo sviluppo dei tornei giovanili alla nascita di un canale tv dedicato fino al settore tecnico con due capitani di livello mondiale e alla capacità di legare al nostro staff tecnico le migliori eccellenze scientifiche e sportive e mediche d’Italia“. Per questa ragione, Binaghi, concludendo, ha specificato che “l’intesa con San Rossore va in questa direzione: è un’eccellenza del settore e che si trova a pochi chilometri di distanza dal centro di preparazione olimpica di Tirrenia, senza contare che la Toscana vanta la migliore classe dirigente del tennis e una grande produzione di campioni come Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e Martina Trevisan”.



L’avvocato Andrea Madonna, Presidente e CEO del Gruppo San Rossore ha sottolineato che “le due strutture saranno a disposizione della Fitp per garantire un’assistenza medica e riabilitativa personalizzata a tutti i suoi tesserati, a partire dagli atleti individuati dalla federazione tra quelli d’interesse nazionale e classificati nella top 100 del ranking Atp e top 150 nel ranking Wta femminile e della International Padel Federation, ma anche quelli di interesse nazionale tra le posizioni 100 e 300 della classifica Atp e i tesserati under 16“.

Per queste ragioni, l’obiettivo comune della FITP, del San Rossore Sport Village e della Casa di Cura San Rossore è di lavorare unitamente ad un programma condiviso di prevenzione, diagnosi e terapia delle sport injuries nel tennis e padel, discipline che nell’ultimo periodo hanno visto un notevole crescendo sia in termini di performance sportive, grazie ai risultati dei grandi campioni mondiali del momento, sia in termini di coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio.

In virtù di un’operatività ampiamente consolidata nel campo della fisioterapia e della riabilitazione sportiva, con percorsi personalizzati già messi in campo anche in favore anche di atleti di alto livello, il centro medico-sportivo Sport Village è dotato di dispositivi progettati per la riabilitazione e il fitness medico, è in grado di integrare attività cardio, isotoniche e posturali offrendo valutazioni dettagliate sulla stabilità, sulla forza e sull’analisi del movimento, si combina con l’assistenza medico-specialistica assicurata dalla Casa di Cura San Rossore, ospedale polispecialistico dotato di strumentazioni all’avanguardia e presso il quale collaborano alcuni tra i luminari mondiali della medicina e chirurgia sportiva.

Le due strutture saranno a disposizione della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel che intende garantire una assistenza medica e riabilitativa di eccellenza ai suoi tesserati, a partire dagli atleti individuati dalla FITP d’interesse nazionale e classificati tra le posizioni n. 1 e n. 99 delle classifiche ATP, WTA e FIP (gli “Atleti Top 100”), e proseguendo con le atlete e gli atleti della Women’s Tennis Association (la “WTA”) e della International Padel Federation (la “FIP”) (gli “Atleti Top 150”); gli atleti individuati dalla FITP come d’interesse nazionale e classificati tra le posizioni n. 100 e n. 300 delle classifiche dell’Association of Tennis Professionals (l’“ATP”); i Tesserati Ago appartenenti alla categoria Under 16 (i “Tesserati Ago Under 16”); i tesserati alla FITP agonisti (i “Tesserati Ago”), tesserati alla FITP non agonisti (i “Tesserati Non Ago”).

In virtù di questo accordo a tutti i tesserati FITP è garantita un’assistenza privilegiata e personalizzata.

Last modified: Dicembre 6, 2025