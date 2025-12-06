Primavera 2. Il Pisa cala il poker e aggancia l’Empoli in vetta

PISA – Poker per la Primavera nerazzurra che batte il Monopoli (4-1) al Pagni di Peccioli e continua nel suo momento positivo.
A sbloccare la gara il rigore di Buffon, raddoppio per Bacciardi, accorcia il Monopoli con Dudic, ma Mbambi e Tosi calano il definitivo poker per la squadra di Innocenti.
I risultati della undicesima giornata. Pescara – Avellino 2-0; Ternana-Ascoli 3-0; Benevento-Palermo 2-1; Catanzaro-Crotone 1-0; Cosenza-Bari 1-1; Perugia-Spezia 5-0; Empoli-Salernitana domenica ore 12.
La nuova classifica. Empoli, PISA punti 22; Pescara 20; Ternana, Spezia, Benevento 18; Bari, Monopoli 17; Avellino 16; Perugia, Ascoli 14; Catanzaro 12; Cosenza 11; Palermo, Salernitana 7; Crotone 4.
PISA – MONOPOLI 4-1
PISA. Vukovic, Bendinelli, Bacciardi (82′ Mazzantini), Malfatti, Mbambi, Casarosa (82′ Bolognini), Vivace (72′ Ribechini), Cenerini, Buffon (64′ Novak), Bettazzi (72′ Menicucci), Tosi. A disposizione. Luppichini, Raggi, Conti, Battistella, Mainardi, Barsacchi. Allenatore Innocenti.
MONOPOLI. De Michele, Paparella, Dahche (82′ Fino), Karim, Cirone, Lamacchia (72′ Morrone), Ettore (72′ Albergo), Castiglione, Dudic (46′ Manzari), Balasanov (64′ Bernardis), Merlanti. A disposizione. Castiglione, De Paolo, Positano. Allenatore D’Ermilio.
ARBITRO: Damiano Volpi de La Spezia. Ass. Marino-Fedolfi.
RETI: 13′ Buffon (P, rigore), 19′ Bacciardi (P), 29′ Dudic (M), 43′ Mbambi (P), 57′ Tosi (P).
NOTE: Ammoniti Casarosa, Bettazzi. Recupero. 1′ pt; 2′ stLast modified: Dicembre 6, 2025