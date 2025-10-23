Il programma del settore giovanile nerazzurro

PISA – La Primavera capolista ospita sabato mattina la Salernitana per rafforzare il primato. Impegno casalingo con il Torino per gli Under 17, mentre Under 14 e Under 13 faranno visita alla Sampdoria.
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Salernitana (sabato, ore 11)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile, Peccioli
Campionato UNDER 17
Pisa-Torino (domenica, ore 11)
Stadio “Redini”, Piazzale Enzo Ferrari, Cascina
Campionato UNDER 14
Sampdoria-Pisa (sabato, ore 15)
Campo “3 Campanili”, via Marconi Bogliasco
Campionato UNDER 13
Sampdoria-Pisa (sabato, ore 17)
Campo “4 Campanili”, via Marconi, Bogliasco
Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Fratres Perignano-Pisa (domenica, ore 9.15)
Campo “Matteoli”, via del Risorgimento 1, Perignano
Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
Pisa-San Miniato (sabato, ore 16.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 2° ANNO
Pisa-Frates Perignano (sabato, ore 15.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 1° ANNO
Zambra-Pisa (sabato, ore 15.00)
Campo “Menicucci”, via Cammeo 246, Zambra
Campionato PULCINI 1° ANNO
San Prospero-Pisa (domenica, ore 10.15)
Campo “Gemignani”, via Oratoio 230/A, Pisa
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-Zambra (sabato, ore 15)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Zambra-Pisa (domenica, ore 10)
Campo “Menicucci”, via Cammeo 246, Zambra
Settore Femminile. Impegno esterno per le Juniores impegnate nel capoluogo, mentre le Under 17 ospiteranno allo “Scirea” la Vigor; il resto del programma prevede poi una triplice sfida con la Bellaria
Campionato JUNIORES
Firenze Sud-Pisa (sabato, ore 16.00)
Campo “Anconella”, via Villamagna 41/A, Firenze
Campionato UNDER 17
Pisa-Vigor Calcio (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 15
Bellaria-Pisa (domenica, ore 11.00)
Campo “Antonelli”, viale Europa, Pontedera
Campionato UNDER 12
Bellaria-Pisa (sabato, ore 16.15)
Campo “Antonelli”, viale Europa, Pontedera
Campionato PULCINI
Pisa-Bellaria (sabato, ore 15.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato