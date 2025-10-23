Antonio Mazzeo: “Divieto trasferte tifosi pisani scelta ingiusta e sproporzionata. Governo riveda subito il provvedimento”

Written by admin• 3:11 pm• Pisa, Politica

PISA – Il presidente del Consiglio regionale della Toscana uscente e consigliere regionale rieletto nella lista del Partito Democratico a Pisa, Antonio Mazzeo parla in relazione allo stop alle trasferte per i tifosi pisani per i prossimi tre mesi.

“La decisione firmata dal ministro Piantedosi di impedire ai tifosi del Pisa di seguire la propria squadra in trasferta per tre mesi è una scelta ingiusta e sproporzionata. Non si difende la sicurezza colpendo una tifoseria che, da sempre, si è fatta riconoscere per correttezza, attaccamento e tante iniziative solidali. Condannare la violenza è sacrosanto, ma altrettanto doveroso è pretendere che le responsabilità vengano individuate con precisione, senza scaricare tutto su una comunità di tifosi che ama lo sport e la propria città. L’episodio di via Piave andava prevenuto: serviva una gestione diversa, più attenta. Si puniscono i tifosi pisani per l’incapacità di chi doveva occuparsi dei tifosi veronesi. Chiedo al Governo di intervenire immediatamente per rivedere questo provvedimento e per assicurare che le misure di sicurezza vengano applicate con equilibrio e giustizia, senza colpire chi non ha colpe. Pisa e i pisani meritano rispetto. Ministro e governo, sul tema della violenza sportiva e della sicurezza in generale, devono invece assumersi le proprie responsabilità senza continuare a cercare altrove la causa dei loro fallimenti“.

Last modified: Ottobre 23, 2025