Il Pontedera gioca in casa con il Forlì

Pisa (venerdì, 26 settembre 2025) — La squadra dell’US Pontedera, che milita nel girone C del campionato di serie C, questo sabato 27 settembre alle 17:30, affronterà tra le mura amiche dello stadio Mannucci il Forlì. L’obiettivo della team di coach Menichini è quello di disincagliarsi dal fondo della classifica, dati i suoi 4 punti e la sua quart’ultima posizione, cercando il riscatto contro la neopromossa marchigiana.

di Leonardo Miraglia

Queste le partite della VII giornata:

