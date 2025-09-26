“La Toscana che guarda avanti”: incontro pubblico a Ponsacco con Eugenio Giani, Agnese Balducci e Riccardo Magi

Written by admin• 11:29 am• Ponsacco, Attualità, Politica

PONSACCO – Sabato 27 settembre alle ore 18.30, presso l’Enoteca Le Melonie in Viale Italia 10 a Ponsacco, si terrà l’incontro pubblico “La Toscana che guarda avanti – Una regione davvero europea”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di Agnese Balducci candidata consigliera alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre con la partecipazione del Segretario Nazionale di +Europa Riccardo Magi.

L’obiettivo dell’incontro è aprire un confronto sul futuro della Toscana, sulle politiche europee e sul ruolo della Regione in una prospettiva di innovazione, sostenibilità e diritti, avvicinando cittadini e istituzioni in un momento di dialogo aperto.

L’appuntamento, organizzato con il sostegno delle realtà locali e dei promotori territoriali di +Europa, sarà anche un’occasione informale per approfondire i temi dell’Europa dei territori, dell’integrazione economica e sociale e delle sfide della transizione verde e digitale.

Al termine dei lavori sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

