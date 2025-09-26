Casa di Cura San Rossore: introdotta la Diagnosi Genetica Preimpianto nel Centro PMA

Written by admin• 11:50 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Casa di Cura San Rossore di Pisa annuncia l’introduzione di un importante e fondamentale protocollo medico scientifico nel proprio Centro di Procreazione Medicalmente (PMA), la Fertility & IVF Unit, il comparto multidisciplinare all’avanguardia composto da un team di medici specialisti dedicati alla ricerca e alla diagnostica più avanzata in questo campo.

Grazie all’inserimento della Diagnosi Genetica Preimpianto, denominata PGT, il Centro PMA di San Rossore è in grado di analizzare gli embrioni prima del trasferimento nell’utero materno. Ciò costituisce un passaggio nuovo e fondamentale per i genitori che affrontano il percorso della PMA, poiché grazie a questa analisi si selezionano e impiantano solo gli embrioni geneticamente sani.

La Diagnosi Genetica Preimpianto (PGT) come tecnica biomedica avanzata rappresenta un passo importante verso un futuro più consapevole e sicuro per le coppie, anche perché, attraverso la PGT si riduce il rischio di trasmissione di malattie genetiche mentre aumenta significativamente la probabilità di una gravidanza serena.

“Le coppie hanno a disposizione uno strumento diagnostico che unisce innovazione scientifica e sicurezza clinica, e che permette di affrontare il percorso di procreazione medicalmente assistita con maggiore consapevolezza e fiducia”. Dichiarano gli specialisti della Casa di Cura San Rossore.

“La Casa di Cura San Rossore è tra i pochi centri in Toscana a rendere disponibile questa tecnica, ed è l’unico riferimento nell’area pisana e nella costa toscana a utilizzare la PGT per le coppie che desiderano procreare” È la dichiarazione della dottoressa Maria Ruggero responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita della Casa di Cura San Rossore.

Confermandosi punto di riferimento nella medicina di riproduzione la Casa di Cura San Rossore, fedele alla sua missione di offrire servizi sanitari e scientifici di elevato livello e altamente innovativi, grazie alla PGT offre alle coppie del territorio la possibilità di intraprendere il delicato cammino verso la genitorialità con maggiori certezze.

Last modified: Settembre 26, 2025