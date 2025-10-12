Il Pontedera affronta l’Ascoli, sfida difficile per i ragazzi toscani

Written by Leonardo Miraglia• 12:02 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa (domenica, 12 ottobre 2025) — Domenica 12 ottobre dalle 17:30 il Pontedera giocherà al Cino e Lillo De Luca di Ascoli, affrontando la squadra di casa. La squadra picena annovera, alle porte della IX giornata, ben 20 punti in classifica che le permettono di posizionarsi al terzo posto contro i soli 8 punti della squadra toscana.

La partita che il Pontedera va a disputare è decisamente uno scontro arduo e complesso e ciò si può desumere anche dalle opinioni espresse da coach Menichini nella conferenza stampa di venerdì 11 ottobre: ” Andiamo ad affrontare una squadra costruita per la promozione, per cui servirà una partita super per uscire con un risultato positivo. Dobbiamo mettere in campo il nostro entusiasmo e la nostra umiltà. Devo valutare con lo staff alcune possibilità tattiche e di scelta dei giocatori, ci prendiamo tutto il tempo fino a domani ma sono sicuro che chi andrà in campo darà il meglio”.

Queste le probabili formazioni:

ASCOLI (4-2-3-1): 1 Vitale, 23 Alagna, 30 Curado, 3 Nicoletti, 2 Pagliai, 4 Damiani, 62 Milanese; 7 Silipo, 25 Rizzo Pinna, 15 D’Uffizi, 45 Gori. A disp: 46 Barosi, 41 Brzan, 19 Menna, 27 Cozzoli, 33 Rizzo, 80 Corradini, 6 Ndoj, 24 Bando, 11 Oviszach, 29 Palazzino, 18 Corazza, 9 Chakir. Allenatore Agostinone

PONTEDERA (3-4-1-2): 22 Biagini; 5 Corradini, 19 Pretato, 3 Vona; 7 Bassanini, 14 Manfredonia, 16 Polizzi, 21 Perretta; 13 Scaccabarozzi; 17 Vitali, 11 Ianesi. A disposizione: 1 Vannucchi, 39 Strada, 4 Milazzo, 6 Gueye, 8 Faggi, 18 Paolieri, 29 Pietrelli, , 26 Tempre, 27 Coviello, 29 Andolfi, 32 Beghetto, 33 Battimelli. Allenatore: Menichini

