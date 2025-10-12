Elezioni regionali in Toscana: alle 12 affluenza al 9,95%

PISA – Si attesta al 9,95% l’affluenza al voto alle ore 12 per le elezioni regionali in Toscana, con 3.922 sezioni scrutinate su 3.922.
E’ il dato riportato sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno.
Alle elezioni regionali del 2020 alla stessa ora l’affluenza era stata del 14,66%.
Questi i dati dell’affluenza alle 12 di oggi domenica 12 ottobre, provincia per provincia:
AREZZO 8,76%, affluenza 2020 13,63%
FIRENZE 11,48%, affluenza 2020 16,60 %
GROSSETO 9,96%, affluenza 2020 14,41
LIVORNO 9,62%, affluenza 2020 14,58%
LUCCA 8,09%, affluenza 2020 12,39%
MASSA-CARRARA 7,86%, affluenza 2020 12,22%
PISA 10,07%, affluenza 2020 15,27%
PISTOIA 10,74%, affluenza 2020 13,90%
PRATO 10,65%, affluenza 2020 15,61%
SIENA 9,36%, affluenza 2020 13,98%
Le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani, lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15.
I prossimi dati sull’affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23.