Il Pisa Vintage torna alla Stazione Leopolda con un ricco programma di eventi

Scritto da admin• 11:59 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nell’ambito della 22esima Edizione del Pisa Vintage 2024, oltre ai numerosi espositori da tutta Italia con accessori, abbigliamento oggettistica, arredamento, vinili, remake, nel weekend 20 e 21 aprile ci sarà un ricco programma di eventi.

In particolare Sabato 20 dalle h 17.30 alle h 20.00 andrà in scena il Centro Olistico e Fitness Dinamikclub di Pisa, iniziando con i Workshop di Cecilia Albanese, ballerina della Academy of Excellence di Torino e di Kabir Costa, docente della Samba de Gafiera Toscana; per finire alle h 19.00 con “Back to 90’s”, Show di Fitness Musicale,dallo Step Coreografico alla Fit Dance, attraverso Parkour, Jumping, Canto, ideato e coreografato dalla Direttrice Artistica Giada Cei, per rivivere le emozioni dei favolosi anni 90, sulle tracce musicali che hanno segnato la storia della Disco Dance.

I componenti del Dinamikclub Group sono: Federico Silvestri, Giuseppe Masuzzo, Lorenzo Buonamini, Alessia Ciuffreda, Annabella Catone, Alessia Chiarelli, Alessia Colantuoni, Bianca Laura Bernardoni, Cecilia Albanese, Checca Scalsini, Erminia Vanni, Elena Raffaelli, Elisa Roberti, Giorgia Bolla, Ginevra Lanatà,Letizia Lanatà, Matilde Orsini, Maria Virginia Lanatà, Noemi Lerose, Sara Risaliti, Veronica Ravecca.

Sabato sarà presente anche la consulente d’immagine Simona Covotta e concluderà la serata il Dj Antani, che farà ballare con un Dj Set sugli anni ‘80-’90. Domenica 21 dalle h 16.00 gli eventi continueranno con il Workshop e la Social Dance a cura dell’Ass.ne Rock and Swing Easy e la musica della Blues & Rock’n’roll Band Big Monkey.

Per tutta la durata della Manifestazione, sempre in tema acconciature e trucco offerti dai Parrucchieri Laura Alberti e la Makeup Artist Marta Torre, nonché Food Truck e colazioni di vario tipo. All’ingresso di soli € 5.00 (gratis sotto anni 13), in regalo la Borsa Vintage & Vinili in cotone, in ogni edizione diversa per quanti la collezionano da anni.

Last modified: Aprile 19, 2024