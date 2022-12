Il Pisa raccoglie l’invito, tra San Frediano e Romito deve vincere lo sport

Scritto da admin• 10:12 am• Pisa SC

PISA – Lo sport è agonismo, competizione, ambizione ma anche e soprattutto rispetto delle regole e dei principi di lealtà e correttezza. E il calcio, da sempre, racchiude tutto questo.

Qualche settimana fa una partita del campionato Allievi Provinciali (Romito-San Frediano), ha mostrato però l’altra faccia dello sport e del calcio, quella peggiore. Ma gli errori, se compresi, si trasformano in insegnamenti per migliorarsi come sportivi e come persone.

Per questo motivo il Pisa Sporting Club ha deciso di farsi partecipe della bellissima iniziativa messa in piedi dal Professor Tommaso Giani; San Frediano e Romito nuovamente una di fronte all’altra, anzi una insieme all’altra, per un evento che sancisca definitivamente la ‘pace’ tra le due squadre e faccia vincere una volta per tutte lo sport!

Siamo rimasti colpiti dalle lettere scritte dai ragazzi protagonisti della vicenda, dalla loro voglia di rimettersi in gioco, dal loro desiderio di riscatto. E per questo ci siamo resi disponibili come Società a supportare questo evento nelle forme e nei modi che definiremo con il Professor Giani, con le due squadre e con gli organizzatori.

Diamo un calcio alla violenza, lo sport è pace!

