Il Pisa continua a preparare la doppia sfida con Venezia e Modena.

Scritto da admin• 4:57 pm• Pisa SC

Giudice Sportivo: Canestrelli entra in diffida

PISA – Nella mattinata di martedì si è svolta la consueta sessione di allenamento del Pisa Sporting Club, in preparazione per i due prossimi incontri casalinghi ravvicinati: sabato contro il Venezia alle ore 16.15 e mercoledì successivo contro il Modena alle ore 20:30.

Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra guidata dal tecnico Alberto Aquilani ha svolto una serie di esercitazioni divise per reparto, seguite da lavoro tattico e dalla tradizionale partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto. Gli allenamenti proseguiranno con sessioni individuali mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, prima della rifinitura programmata per venerdì mattina all’Arena Garibaldi.



Nel frattempo, non sono state annunciate sanzioni dal Giudice Sportivo in seguito alle decisioni di oggi. La lista dei diffidati si amplia con l’inserimento di Simone Canestrelli che raggiunge Maxime Leverbe, Gabriele Piccinini, e Marius Marin.

Last modified: Febbraio 20, 2024