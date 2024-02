Psicologo di base: sì al parere sul regolamento regionale di attuazione

Scritto da admin• 7:09 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Procede l’iter di attuazione della legge regionale 15 del 2022 per l’istituzione del servizio di psicologia di base.



Proprio questa mattina (martedì 20ebbraio) la commissione Sanità, guidata da Enrico Sostegni (Pd), ha infatti espresso parere favorevole al regolamento di attuazione della legge regionale sull’istituzione del servizio di psicologia di base approvato dalla Giunta. Il regolamento disciplina la formazione degli elenchi degli psicologi di base e la gestione degli incarichi convenzionali, promuovendo lo sviluppo omogeneo del servizio di psicologia di base sul territorio regionale, al fine di garantire equità di accesso alle cure psicologiche ed appropriatezza della presa in carico.

Inoltre, prevede che “le singole aziende unità sanitarie locali aggiornino l’elenco degli psicologi iscritti con cadenza biennale, nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato, e provvedano d’ufficio alla revisione periodica dello stesso per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione”.

Febbraio 20, 2024