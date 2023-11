Il pioniere del nu jazz Nils Petter Molvær Giovedì 2 novembre protagonista a La Città del Teatro di Cascina

Scritto da admin• 1:14 pm• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Il trio di Nils Petter Molvær, pioniere del nu jazz tra contaminazioni ambient, house, elettronica, hip hop e rock sarà protagonista della 3/a serata di “FLUX – Flussi di musica creativa”, la rassegna a cura di Toscana Produzione Musica – centro presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa – che con la 2/a edizione conferma l’attenzione alle correnti musicali più sperimentali del panorama nazionale e internazionale.

Appuntamento giovedì 2 novembre nella sala piccola de “La città del teatro” di Cascina, Pisa (Via Tosco Romagnola, 656) ore 21.45 con Nils Petter Molvær alla tromba, Jo Bergen Myhre al basso ed Erland Dahlen alla batteria per un live all’insegna dello stravolgimento degli stili con un suono unico che rimanda a paesaggi sonori di profonda intensità. Ad aprire la serata, alle 21 Gabriele Mitelli alla cornetta, sax soprano, tromba preparata ed elettronica salirà sul palco col suo “The world behind the skin”, uno spettacolo che non è un concerto e neanche una performance, ma l’occupazione di uno spazio fisico ed emotivo, con il tentativo di ricreare la propria intimità e raccontare la propria storia tramite il suono e il rumore. “FLUX” è realizzata grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Pisa, in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana Onlus (info e ingressi: www.toscanaproduzionemusica.it).

Nils Petter Molvær è trombettista, compositore e produttore norvegese. Da subito ha abbracciato sia la musica acustica che quella elettronica diventando presto un musicista molto richiesto ad Oslo. Con la formazione Masqualero, Nils Petter Molvær è stato accolto da Manfred Eicher nella sua etichetta ECM. Per la ECM Molvær ha anche registrato sessioni in studio classiche con artisti come Robyn Schulkowsky, Marilyn Mazur, Jon Balke’s Oslo 13 e Sidsel Endresen. Molvær ha un suo suono estremamente individuale, influenzato tanto dalla poesia della natura scandinava quanto dal calcolo elettronico.

Gabriele Mitelli, da anni collaboratore stabile di Cristina Donà, è musicista e performer bresciano che si occupa di musica sperimentale e jazz d’avanguardia. Il suo strumento principale è la tromba, ma suona molti strumenti a fiato e sintetizzatori modulari. Ha creato installazioni sonore e performance site specific. Da anni si dedica alla direzione artistica e alla creazione di un’agitazione culturale nel suo territorio. In pochi anni suona in alcuni dei festival europei più importanti, affiancandosi ad esponenti della musica jazz e di confine tra cui Mats Gustaffson, Anna Högberg, Mette Rasmussen, Wayne Horovitz, Susanna Santos Silva, Elio Martusciello, Tobias Delius, Cristiano Calcagnile, Nino Locatelli, Jeff Parker, Chad Taylor, Ken Vandermark, Rob Mazurek, John Edwards, Mark Sanders, Pasquale Mirra, Alexander Hawkins, Chris Speed, Gianluca Petrella, Ralph Alessi.

Flux continua fino al 4 novembre tutti i giorni dalle 21: venerdì 3 novembre con Anais Drago e la prima italiana del duo Ernst Reijseger e Mario Forte, per concludersi sabato 4 novembre con Anokhi-3 e il Me’ta Quartet Reloaded.

Riconosciuto dal Ministero della Cultura per il 2022-2024 e sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Pisa e Regione Toscana, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Un ente diffuso, con il PARC di Firenze quale campo base in asse con La Città del Teatro di Cascina per promuovere una visione artistica aperta mantenendo quale elemento fondamentale il rapporto tra eccellenza della forma e profondità delle idee e dei valori intrinsechi nei singoli progetti.

Info

www.toscanaproduzionemusica.it

Biglietti

Ingresso singola serata € 12,00 intero € 10 ridotto (studenti, under 25, soci Exwide)

Abbonamento a tutti i concerti € 38 intero, € 35 ridotto (studenti, under 25, soci Exwide)

Prevendite su Ticketone

