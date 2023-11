MdS Editore. I vincitori del concorso “Approdi e Derive”

Scritto da admin• 1:07 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Il concorso artistico-letterario di MdS Editore edizione 2023, giunto all’undicesima edizione e in continua crescita grazie agli appuntamenti precedenti – dalla prima edizione, “Macchie D’acqua – ha premiato Domenica 30 ottobre i vincitori della “Kermesse” che quest’anno aveva come tema il titolo “Approdi e derive”.

Nella suggestiva sede della Sala Gronchi all’interno della tenuta di San Rossore. Oltre alla premiazione dei finalisti è stata presentata l’antologia che raccoglie le opere che hanno ricevuto le migliori valutazioni dei giurati.

Erano presenti il Presidente del Parco Lorenzo Bani che ha rivendicato l’idea di un Parco che sia sempre più aperto ai visitatori e alle molteplici iniziative. Il Presidente della Port Authority Salvatore Pisano che anche per questa edizione ha confermato il proprio sostegno economico al premio, ha sottolineato – commentando i termini Approdi e derive, – come, in pochi anni e nonostante la “deriva” del periodo della pandemia, il porto commerciale abbia registrato un incremento dei valori produttivi, confermandosi luogo scelto dalle più grandi società di cantieristica che vengono nella Darsena Pisana a produrre yachts sopra gli ottanta metri che sono un vanto del know how Italiano nel mondo.

Entrambi sono rimasti entusiasti dall’affluenza e hanno auspicato di continuare la collaborazione anche per il futuro. Folta la partecipazione dei concorrenti venuti per l’occasione da tutta Italia che hanno potuto godere della magnifica giornata di sole all’interno del nostro parco naturale.

Soddisfatta la presidente di MdS Sara Ferraioli: “Tengo a ribadire che il concorso è nato nel Parco durante una giornata di sole dopo settimane di pioggia portando a spasso il cane per le Lame, le Macchie d’acqua, appunto. Ogni anno arriviamo all’appuntamento stremati e felici, perché i partecipanti al concorso aumentano e apprezzano il lavoro svolto e il modo con cui lo facciamo. È un lavoro che ci rende sempre più soddisfatti, soprattutto perché il concorso, che, come ho detto, parte dalla riflessione sul nostro territorio, ha sempre avuto un respiro ampio, sia nei modi, che nei temi, rifuggendo campanilismi e miopie, prediligendo il canone universale dell’espressione artistica.”

Per l’edizione 2023 il premio copertina è andato a Silvia Testi. Il primo premio a Mauro Baroncini con l’opera Mayday mayday. Terza classificata Laura Papi con “Quando dare approdo porta alla deriva: in memoria della dottoressa Barbara Capovani”. Premiazione accompagnata da un lungo e commovente applauso in ricordo della dottoressa uccisa da un paziente all’interno dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Il primo premio di Poesia è andato aIsabella Moretti con “Isola”, seconda classificata, Anna Maria Pulina, con “Dune di Piscinas” un’incantevole spiaggia del sud ovest della Sardegna. Terza classificata la struggente poesia di Marina Freni, “Se l’abisso ti fosse custode”. Per quanto riguarda il racconto Il primo premio è andato a Denise Ciampi con “Umani”. Il secondo a Donatella Foti con “Acquasòla”, e il terzo a Maria Letizia Mariani, con “La barchetta”.

