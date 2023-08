“Il Parco delle Stelle”nel suggestivo scenario del Lago di Massaciuccoli

Scritto da admin• 8:52 am• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – In ogni ambiente naturale esistono delle aree non disturbate dalle luci artificiali in cui le persone possono riscoprire l’integrità del cielo con le sue migliaia di stelle. L’Oasi Lipu Massaciuccoli, in collaborazione con il Parco Regionale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli, propone la XXVIII edizione del festival “Il Parco delle Stelle”, nel suggestivo scenario naturale del Lago di Massaciuccoli, per riscoprire l’importanza delle Oasi di oscurità,capaci di ospitare particolare fauna e di permettere l’osservazione dellabellezza della volta celeste.

PROGRAMMA DEL 10 e 11 AGOSTO

Ore 20.30: Escursione a piedi crepuscolare notturna nella Riserva naturale del Chiarone, curata dalle guide ambientali Lipu e dagli astrofili del gruppo AstroVersilia. La passeggiata sarà intervallata da una serie diperformances artistiche sul tema della notte e della natura, a cura dei volontari Lipu e con la partecipazione speciale dell’ecomusicologo Luca Gambrisio, e da uno spettacolo teatrale a cura di Nemorea – compagnia di Teatro delle Foreste.

Ore 23.00: Escursione in battello sul lago per osservare le stelle cadenti ed esplorare la volta celeste.

Ore 23.45: Rientro al Porto di Massaciuccoli e proseguimento delle osservazioni guidate del cielo con l’ausilio dei telescopi messi a disposizione dal Gruppo astrofili AstroVersilia.

Su richiesta, è possibile prenotare una degustazione a base di prodotti locali e tipici del Parco presso il Ristorante Le Rotonde, a breve distanza dalla sede Lipu, a partire dalle 19.30.

Le due serate saranno a numero chiuso e su prenotazione ma sarà comunque possibile, dalle 22.00 alle 24.00, accedere, liberamente e senza prenotazione, alla Piazza del Porto di Massaciuccoli dove gli astrofili del Gruppo AstroVersilia, accompagneranno gli intervenuti in una visita guidata della volta celeste con l’ausilio di potenti telescopi astronomici. Sulla piazza sarà attivo un piccolo bar ed un carrettino dei gelati per il ristoro dei visitatori.

12 AGOSTO: “Arte in Volo”

A conclusione del festival “Il Parco delle Stelle”, viene proposta una serata speciale dedicato al magico incontro tra Arte, Creatività e Natura.

La serata, interamente organizzata dai volontari e ad ingresso libero e gratuito, si propone come una rassegna d’arte, di musica e spettacolo in cui si alterneranno performances di teatro, musica e arti di strada consuggestive esposizioni artistiche che arricchiranno la cornice naturale del Lago di Massaciuccoli.

Si svolgeranno inoltre osservazioni guidate del cielo a cura del gruppo astrofili di AstroVersilia ed escursioni notturne in battello sul lago (su prenotazione).

Per informazioni e prenotazioni:

Oasi Lipu Massaciuccoli – Riserva Naturale del Chiarone

0584 975567 – oasi.massaciuccoli@lipu.it

Last modified: Agosto 3, 2023