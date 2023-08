Estate, tempo di vacanza. E la legionella? La migliore arma è la prevenzione!

Nella nostra precedente intervista, abbiamo esplorato l’importanza della salute e sicurezza sul lavoro attraverso una lettura attenta delle schede di sicurezza. Oggi, ci spostiamo sul “ramo biologico” di questo argomento, concentrandoci sul rischio biologico associato alla presenza della legionella. Esploreremo come nasce il termine “legionella”, condivideremo alcuni aneddoti divertenti e illustreremo l’importanza cruciale della prevenzione in questa materia.

Ho interivistato per voi il dott Fabrizio Cervelli, biologo con Phd in Patologia Cellulare e Molecolare che lavora in ARCHA dal 1997.

Buongiorno, Fabrizio! Grazie ancora per essere qui con noi. Nella nostra ultima intervista con il collega Yuri, abbiamo condiviso informazioni preziose sull’importanza della lettura attenta delle schede di sicurezza. Oggi, vorrei parlare con te del rischio biologico legato alla presenza della legionella. Potresti spiegarci brevemente cosa è il rischio biologico e come si collega alla legionella?

Buongiorno Giulia! Certamente, è un piacere essere qui con te. Partendo dalla tua prima domanda ti anticipo che il rischio biologico riguarda la possibile esposizione a microrganismi patogeni, come batteri, virus e funghi, che possono compromettere la salute umana. Oggi ci concentriamo sulla legionella, un microrganismo pericoloso presente nell’acqua e capace di causare la grave malattia della legionellosi, una forma particolare di polmonite.

La legionella vive naturalmente nell’acqua dolce e può svilupparsi in serbatoi d’acqua, tubazioni, fontane e docce esterne, rappresentando una minaccia per la salute pubblica, soprattutto in ambienti affollati o sensibili. La prevenzione della legionella è fondamentale per proteggere le persone da questo rischio biologico.

Grazie per la tua spiegazione, Fabrizio. Sai come è nato il termine “legionella”?

Assolutamente! Il termine “legionella” è affascinante. Deve il suo nome a un episodio storico accaduto nel 1976. Durante una convenzione dell’American Legion a Filadelfia, diverse persone contrassero una misteriosa e grave polmonite. Dopo un’indagine approfondita, gli scienziati identificarono il microrganismo responsabile, che fu quindi chiamato “Legionella pneumophila” in onore dell’organizzazione presso cui si era verificato il focolaio. Quindi, possiamo dire che la legionella deve il suo nome proprio a quel raduno della Legion americana!

Davvero interessante! È incredibile come un evento storico abbia contribuito a battezzare questo microrganismo. Ma torniamo alla prevenzione. Hai qualche aneddoto divertente o curioso sulla legionella che potresti condividere per sottolineare l’importanza della prevenzione?

Un aneddoto divertente riguarda una famosa torre di raffreddamento a Parigi. Nel 1995, durante un’indagine epidemiologica sulla diffusione della legionella, gli scienziati scoprirono che la torre di raffreddamento di un noto parco di divertimenti era la causa di numerosi casi di legionellosi. La torre era stata chiamata “Tower of Terror” (“Torre del Terrore”), ma dopo questa scoperta, le persone cominciarono a scherzare dicendo che avrebbe dovuto chiamarsi “Tower of Legionella” (“Torre della Legionella”)!

Questo aneddoto mostra quanto sia importante la prevenzione e il controllo della legionella, anche in luoghi di svago e intrattenimento.

Che storia curiosa! Mostra quanto sia cruciale prendere sul serio la prevenzione e il controllo della legionella, anche nei luoghi meno attesi. Ma in cosa consiste questa prevenzione di cui tu parli?

La prevenzione della legionella e del rischio biologico nell’acqua è di vitale importanza per la salute pubblica. Analisi periodiche dell’acqua, manutenzione e gestione attenta e corretta degli impianti idrici ed eventualmente disinfezione degli stessi sono fondamentali per identificare tempestivamente eventuali contaminazioni e adottare misure preventive e correttive. Educare le persone sull’importanza di queste pratiche e sull’uso di tecnologie di trattamento dell’acqua può contribuire a ridurre la diffusione della legionella e proteggere la salute di tutti.

La legionella potrebbe essere stata “battezzata” in modo insolito, ma il suo impatto sulla salute non deve essere sottovalutato. La prevenzione è la chiave per evitare problemi gravi e garantire un ambiente sicuro per tutti. Le persone devono acquisire coscienza che Legionella non è un problema esclusivo dei grandi ospedali o alberghi ma che può crescere ovunque ci sia acqua condottata e quindi anche nella propria rete idrica domestica.

Fabrizio, hai menzionato la prevenzione come fondamentale per gestire il rischio biologico della legionella. Quali sono alcune misure preventive specifiche che le strutture possono adottare per ridurre la presenza di legionella nell’acqua?

Una delle misure preventive chiave è la corretta gestione degli impianti idrici. Le strutture dovrebbero pianificare ispezioni regolari e manutenzione degli impianti per evitare accumuli di acqua stagnante, dove la legionella può proliferare. Inoltre, l’utilizzo di sistemi di filtrazione e disinfezione dell’acqua può aiutare a ridurre la presenza di microrganismi patogeni. Infine un’attenta gestione delle temperature di produzione dell’acqua calda sanitaria è di assoluta importanza e non deve essere trascurata.

Estate, tempo di vacanze. Molti ne approfittano magari per tornare alla casa al mare o in montagna magari chiusa da molto tempo. Hai qualche consiglio particolare da dare a questo proposito?

Certamente, anzi ti ringrazio della domanda perché mi dai modo di chiarire un concetto molto importante. Il migliore amico della Legionella è il ristagno dell’acqua all’interno delle tubature. Quando l’acqua non viene fatta scorrere frequentemente Legionella può trovare le condizioni migliori per proliferare e diventare così un pericoloso coinquilino…Bisognerebbe sempre avere l’accortezza di fare scorrere l’acqua da ogni rubinetto almeno per dieci minuti continuativi a settimana. Ecco quindi che prima di riprendere “possesso” della nostra casa-vacanza è opportune fare scorrere adeguatamente a lungo l’acqua da tutti i rubinetti di casa (diciamo almeno 10-20 minuti) e perché no, ricordarci di chiudere l’acqua e svuotare l’impianto quando le vacanze sono finite

Continuando su questo tema, quali sono alcuni dei principali fattori di rischio che possono favorire la crescita della legionella in impianti idrici?

I fattori di rischio principali includono, oltre alla già citata la presenza di acqua stagnante o poco utilizzata negli impianti, temperature favorevoli alla crescita della legionella, e la presenza di sedimenti o biofilm sulle superfici interne delle tubazioni e dei serbatoi. Queste condizioni forniscono un ambiente ideale per il batterio per proliferare e diffondersi attraverso le goccioline d’acqua, che, ricordiamolo, sono loro il veicolo di Legionella. E’ utile infatti avere presente che si può contrarre la Legionellosi esclusivamente inalando goccioline di acqua infetta e mai per sua ingestion oppure facendoci il bagno!

Invece per quanto riguarda I condizionatori? È vero che la legionella si trasmette anche per cattiva manutenzione dei condizionatori?

Ma no, questa è una “leggenda metropolitana”. I comuni impianti di condizionamento a fan-coil, split murali o al soffitto, I condizionatori portatili o delle auto non sono a rischio Legionella. Legionella vive nell’acqua dolce e il liquid che si trova all’interno di queste attrezzature è acqua di condensa che si forma dal vapore acqueo e che nulla a che vedere con Legionella, Diverso discorso invece per I grandi impianti canalizzati con unità di trattamento aria centralizzati dove invece l’acqua può essere utilizzata intensivamente, ma queste sono tutt’altra cosa.

Infine, quali sono i messaggi chiave che vorresti trasmettere a chi ci sta leggendo riguardo all’importanza della prevenzione della legionella e del rischio biologico nell’acqua?

I messaggi chiave sono che la prevenzione della legionella e del rischio biologico è fondamentale per proteggere la salute delle persone. I controlli regolari dell’acqua, la manutenzione degli impianti e l’uso di sistemi di disinfezione sono misure preventive efficaci. La consapevolezza dell’importanza di queste pratiche è il primo passo verso un ambiente più sicuro e sano per tutti.

Grazie, Fabrizio, per aver condiviso con noi il tuo sapere sulla legionella. La tua esperienza e conoscenza sono preziose per aumentare la consapevolezza e promuovere la sicurezza ambientale!!

Grazie a voi per l’opportunità! È stato un piacere partecipare a questa intervista e spero che le informazioni fornite possano essere utili per promuovere la sicurezza e la salute pubblica. Ci tengo a sottolineare che lavorare insieme per proteggere l’ambiente e la salute delle persone è una responsabilità collettiva. A presto e buona giornata!

Assolutamente d’accordo! Grazie ancora, Fabrizio, per il tuo tempo e il tuo contributo. Ci sentiamo presto per ulteriori approfondimenti sulle tematiche ambientali. A presto e buona giornata anche a te!