Grave lutto per Andrea Bertolini “il BertoLa”: se n’è andata l’adorata moglie

PISA – Una notizia ferale è piombata nell’ambiente nerazzurro: Andrea Bertolini, grande tifoso nerazzurro conosciuto come il “BertoLa” è stato colpito da un grave lutto.
di Maurizio Ficeli
In queste ore è scomparsa all’età di 57 anni l’adorata moglie Simona Stassi. Ne da il triste annuncio egli stesso sulla propria bacheca Facebook che scrive: “Per chi vuole rendere omaggio alla Simona da domani mattina potrà passare a salutarla presso il proprio negozio “Bizzarre Acconciature” che tanto amava, posto in via Musciano 120 a Marti (Montopoli Valdarno)“.
Le esequie avranno luogo sabato 7 febbraio alle ore 11 presso la chiesa di Santa Maria Novella a Marti.
“NON FIORI…MA OPERE DI BENE“, grazie a tutti per la Vostra Vicinanza in questo momento pieno di dolore. Vola Libera Amore Mio
Tanti i messaggi sui social da parte di tifosi nerazzurri e gente comune che vogliono testimoniare assoluta vicinanza all’amico Andrea in questo momento doloroso, ed anche noi della redazione di Pisanews formuliamo ad Andrea ed ai familiari tutti le più sentite condoglianze.Last modified: Febbraio 5, 2026