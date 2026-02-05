Written by Febbraio 5, 2026 4:13 pm Pisa, Attualità

Grave lutto per Andrea Bertolini “il BertoLa”: se n’è andata l’adorata moglie

HomePisa, AttualitàGrave lutto per Andrea Bertolini “il BertoLa”: se n’è andata l’adorata moglie

PISA – Una notizia ferale è piombata nell’ambiente nerazzurro: Andrea Bertolini, grande tifoso nerazzurro conosciuto come il “BertoLa” è stato colpito da un grave lutto. 

       di Maurizio Ficeli 

In queste ore è scomparsa all’età di 57 anni l’adorata moglie Simona Stassi. Ne da il triste annuncio egli stesso sulla propria bacheca Facebook che scrive: “Per chi vuole rendere omaggio alla Simona da domani mattina potrà passare a salutarla presso il proprio negozio “Bizzarre Acconciature” che tanto amava, posto in via Musciano 120 a Marti (Montopoli Valdarno)“.

Le esequie avranno luogo sabato 7 febbraio alle ore 11 presso la chiesa di Santa Maria Novella a Marti.

NON FIORI…MA OPERE DI BENE“, grazie a tutti per la Vostra Vicinanza in questo momento pieno di dolore. Vola Libera Amore Mio 

Tanti i messaggi sui social da parte di tifosi nerazzurri e gente comune che vogliono testimoniare assoluta  vicinanza all’amico Andrea in questo momento doloroso, ed anche noi della redazione di Pisanews formuliamo ad Andrea ed ai familiari tutti le più sentite condoglianze.

Last modified: Febbraio 5, 2026
Previous Story
Il nuovo tecnico del Pisa Oscar Hiljemark si presenta: “Daremo tutto per ottenere la salvezza”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti