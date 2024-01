Il Museo di Storia Naturale premiato dal pubblico: record di ingressi per il 2023

Scritto da admin• 1:26 pm• Calci, Cultura, Tutti

CALCI – Il Museo di Storia Naturale apre le porte al nuovo anno con molte idee e progetti da sviluppare e saluta l’anno che si è appena concluso con soddisfazione.

Eventi, collaborazioni, nuovi allestimenti: il 2023 è stato un anno ricco di avvenimenti ma soprattutto un anno da record: con 73.977 visitatori il Museo ha superato anche il precedente primato del 2018, anno in cui aveva accolto ben 71.000 persone.

Il pubblico torna così a premiare con la sua presenza le scelte culturali di un museo che fa dell’accoglienza una delle politiche principali. Un riconoscimento che conferma l’impegno del Museo e del suo staff, sotto la direzione della Professoressa Elena Bonaccorsi, per una crescita continua e un’attenzione particolare ai diversi tipi di pubblici.

Nel 2023 il Museo ha proposto oltre 50 eventi e iniziative al pubblico tra cui conferenze, laboratori, incontri, visite guidate, corsi di formazione, campi extrascolastici. Eventi dedicati e pensati per un pubblico molto diversificato che comprende adulti, giovani, bambine e bambini, insegnanti e persone con esigenze speciali. Le scuole restano un pubblico privilegiato con un’offerta educativa sempre più ricca e una partecipazione in costante aumento. Il visitatore può trovare così nel Museo proposte e modalità di visita sempre diverse e adatte a tutte le esigenze.

Il Museo esce anche dalle sale per incontrare il pubblico: dalle escursioni sulle Mura di Pisa alla partecipazione a grandi eventi come il Bologna Mineral Show, il Lucca Bimbi e il Lucca Comics, gli eventi esterni sono una preziosa occasione per incontrare migliaia di persone e raccontarsi fuori dalle mura museali. Si intensifica inoltre il rapporto con il territorio grazie a nuove e consolidate collaborazioni con enti e realtà associative locali, grazie alle quali nascono e si sviluppano nel tempo importanti progetti di salvaguardia e di valorizzazione del territorio.

In sintesi i numeri del 2023:

73.977 visitatori, 46 eventi al pubblico tra conferenze, laboratori, visite guidate, 5 mostre temporanee, Inaugurazione della nuova Sala dell’evoluzione umana, 3 corsi di formazione per insegnanti, Campi pasquali, estivi e natalizi per bambini e bambine, Partecipazione a grandi eventi come Bologna Mineral Show, Lucca Bimbi e Lucca Comics, Oltre 23.000 follower sulle piattaforme social Facebook e Instagram del Museo

“I numeri testimoniano il grande lavoro fatto nel 2023 da tutte le persone che lavorano nel Museo” afferma la direttrice Elena Bonaccorsi“e sono quindi importanti e incoraggianti per il nostro lavoro futuro. Ma i numeri non sono tutto, e non sono nemmeno la cosa più importante. Continueremo ad impegnarci per garantire la qualità dell’esperienza che i visitatori vivono nel nostro Museo: un’esperienza interessante dal punto di vista scientifico – ovviamente – ma che sia anche coinvolgente e piacevole.”

Tra i progetti futuri, nella prima parte dell’anno si svolgeranno una serie di iniziative dedicate al misterioso mondo dei microrganismi. Sono previste due mostre fotografiche temporanee e un ciclo di conferenze a tema.

Per quanto riguarda gli allestimenti, riaprirà nel 2024 la Galleria dei Minerali, con le nuove vetrine in cui ammirare -tra gli altri – i minerali recentemente acquisiti dal Museo.

Partirà invece quest’anno l’allestimento dell’ultima sala non ancora coinvolta nella grande “rivoluzione” che ha rinnovato il Museo dal 2016, dopo l’acquisizione della collezione Barbero. La sala dedicata ad anfibi e rettili sarà realizzata tra il 2024 e il 2025, e racconterà una grande tappa della storia evolutiva del nostro pianeta: la conquista della terraferma.

