Il mercato di San Martino a rischio: Anva Pisa chiede lo spostamento in piazza Toniolo per salvarlo

Written by admin• 1:03 pm• Attualità, Pisa

PISA – “Il mercato di San Martino, nella sua attuale collocazione, sta vivendo una fase di declino. La soluzione di spostarlo in piazza Toniolo, da sempre sostenuta dalla nostra associazione in risposta alle richieste degli operatori, è l’unica possibilità per tentare di salvare questo mercato e mantenerlo nel centro storico”. Così il presidente di Anva Pisa, Mirco Sbrolli, ribadisce la posizione del sindacato degli ambulanti riguardo al progetto di spostamento dei banchi, attualmente situati in via San Martino, nella vicina piazza Toniolo.

“Ad oggi, il mercato, che si svolge il mercoledì e il sabato, conta solo 9 attività, rispetto alle 30 previste dal piano del commercio – spiega Sbrolli – e questi numeri sono un chiaro segnale della crisi del mercato nella sua attuale posizione, che ormai non riesce più a sostenersi solo con la clientela residente, che tra l’altro è sempre più ridotta”. Lo spostamento in piazza Toniolo, a pochi passi dalla sede attuale, aprirebbe nuove opportunità per il mercato, pur restando nel quartiere. Questo spostamento era già previsto nel piano del commercio del 2001.

Piazza Toniolo aveva già ospitato il mercato nel 2015, quando i lavori in via San Martino ne avevano reso necessaria la temporanea traslazione. “Quell’esperimento fu molto positivo – aggiunge Sbrolli – sia per gli operatori che per i residenti, tanto che si chiese con forza che il mercato rimanesse in quella piazza. In quel periodo, infatti, erano ancora presenti oltre 20 banchi, un dato confermato anche nell’ultimo piano del commercio del 2022, prima del crollo registrato negli ultimi due anni. Oggi, con soli 9 banchi, è chiaro che la collocazione attuale non è più adatta”.

Mercoledì 8 gennaio, il tema dello spostamento in piazza Toniolo sarà nuovamente discusso durante una sessione di concertazione a Palazzo Gambacorti. Conclude Mirco Sbrolli: “Ci auguriamo che finalmente si arrivi a una soluzione definitiva di questa vicenda, che si trascina ormai da anni. Non ci sono alternative nel quartiere, poiché gli operatori non ritengono idonee né piazza Don Minzoni né l’area davanti alla chiesa di San Martino. Piazza Toniolo rappresenta l’ultimo tentativo per salvare questo mercato, altrimenti rischia di sparire, privando il centro storico dell’unico appuntamento commerciale ancora presente”.

Last modified: Gennaio 7, 2025