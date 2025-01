Pontedera confermata “Città che legge” fino al 2026: un riconoscimento per la promozione della lettura e della cultura

Written by admin• 1:04 pm• Attualità, Cultura, Pontedera

PONTEDERA – Pontedera conferma il titolo di “Città che legge”. Nelle ultime ore è stato pubblicato online l’elenco dei Comuni italiani che hanno ottenuto questa qualifica, e Pontedera è rientrata pienamente nei requisiti richiesti dal bando, pubblicato lo scorso novembre. La città manterrà questa attribuzione fino al 2026.

L’iniziativa, di rilevanza nazionale, è promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’obiettivo di fondo è quello di “promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a realizzare politiche pubbliche continuative di promozione della lettura sul proprio territorio”.

Come spiegato dal Centro per il Libro e la Lettura, attraverso questa qualifica si intende riconoscere e supportare la crescita socio-culturale delle comunità, diffondendo la lettura come valore condiviso, capace di influenzare positivamente la qualità della vita, sia a livello individuale che collettivo.

“Una bella notizia, arrivata proprio durante il periodo festivo“, commenta l’assessore alla cultura del Comune di Pontedera, Francesco Mori. “Per Pontedera si tratta della conferma di una qualifica che già possedevamo e che riconosce il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, dalla Biblioteca Gronchi e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, ma anche dalle tante realtà culturali attive sul nostro territorio. La qualifica ha anche una rilevanza nazionale, che contribuisce a identificare i nostri eventi legati alla lettura e al libro: da Ponte di Parole, manifestazione che attira autori di fama, a Era dei Libri, il festival della letteratura indipendente, fino ai ‘Dialoghi di fine estate’, organizzati in stretta collaborazione con le librerie locali. E non mancano le Letture all’Aria Aperta della Biblioragazzi, le Letture ad Alta Voce, e numerose iniziative dedicate ai bambini, come le Eco Fiabe, che si terranno a febbraio. Un cartellone di eventi che prosegue per tutto l’anno“.

I Comuni che hanno ottenuto la qualifica per il triennio 2024-2025-2026 avranno la possibilità di partecipare al bando “Città che legge”, destinato a finanziare progetti che promuovono il libro e la lettura.

Last modified: Gennaio 7, 2025