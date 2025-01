Proseguono le “Letture in pediatria”: iniziative natalizie e nuovi appuntamenti nel 2025

Written by admin• 1:00 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Anche durante le festività, sono proseguite le “Letture in pediatria”, organizzate dalla biblioteca comunale “Giovanni Gronchi” di Pontedera e da “Biblioragazzi”, in collaborazione con Chez nous le cirque cooperativa onlus, per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale “Lotti”.

Il ciclo di letture natalizie si è concluso nei giorni scorsi, durante il quale sono state donate matite, spille e piccoli libri ai bambini, in occasione anche dei 70 anni della biblioteca di Pontedera. Le “Letture in pediatria” continueranno nel 2025, con appuntamenti programmati ogni quindici giorni.

