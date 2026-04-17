Il mercato debutta nella nuova Piazza Viviani a Marina di Pisa

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Domenica 19 aprile la rinnovata Piazza Viviani ospiterà, per la prima volta dopo i lavori di riqualificazione, il mercato organizzato da FIVA Confcommercio Pisa e Fiva Confcommercio Livorno.

MARINA DI PISA – “Con questo mercato cerchiamo di dare una risposta concreta alle difficoltà del momento – sottolinea il Presidente FIVA Confcommercio Pisa, Franco Palermo – offrendo ai nostri colleghi la possibilità di una giornata di lavoro e, allo stesso tempo, puntando a migliorare sempre la qualità complessiva delle proposte”.

“Su sollecitazione dell’amministrazione abbiamo lavorato per riportare il mercato in piazza Viviani, cercando di valorizzarlo al meglio con banchi selezionati e un’offerta adeguata al contesto”.

“Come sempre non mancheranno inoltre proposte di degustazione con brigidini e crepes, che accompagneranno il percorso tra i banchi offrendo un ulteriore momento di sosta e convivialità per visitatori e turisti” conclude Palermo.

Il commento del responsabile sindacale Confcommercio Pisa e Livorno Alessio Giovarruscio: “Abbiamo accolto positivamente l’invito dell’Amministrazione Comunale a valorizzare la nuova piazza Viviani, in una ottica di leale collaborazione reciproca. L’auspicio è che la scelta di portare il mercato “tutto il giorno” in questa nuova cornice, trovi una adeguata risposta da parte delle persone che domenica saranno a Marina di Pisa, con la possibilità di fare shopping all’aria aperta, nel contesto arioso e riqualificato di piazza Viviani. Non dimentichiamo che il mercato degli ambulanti è, per sua natura, il ‘social network’ più antico e autentico del mondo. Portare l’eccellenza delle nostre imprese, con le anteprime delle collezioni primavera/estate, è una operazione di shopping esperienziale per sostenere quel commercio di prossimità che è l’anima delle nostre città”.

Last modified: Aprile 17, 2026