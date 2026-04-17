Torna la Strapazzata: Pisa corre tra musica, sport e solidarietà

Written by Redazione• 1:03 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Pisa si prepara ad accogliere la 45ª edizione della Strapazzata, la storica corsa-camminata cittadina aperta a tutti. Il ritrovo è fissato dalle 9.30 alla Torre della Cittadella, punto di partenza simbolico sul Lungarno Simonelli.

Dopo il ritorno dello scorso anno, la manifestazione si conferma un appuntamento molto amato da famiglie, sportivi e cittadini, con due percorsi da 5 e 10 km adatti a ogni età.

L’edizione 2026 guarda alla tradizione pisana: la maglia ufficiale sarà rossa, in omaggio alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Sarà consegnata ai primi 1.500 iscritti online.

Tra le novità, un percorso animato da musica, dj set e intrattenimento, secondo il format “Family Music & Run”, per trasformare la giornata in una vera festa collettiva.

Spazio anche alla solidarietà e alla sensibilizzazione: sarà possibile partecipare con i propri cani (nel rispetto delle regole) e saranno presenti le Guardie zoofile e il canile “Soffio di Vento” per promuovere le adozioni responsabili. Presente anche la fondazione “Io sto con Chiara” con attività di clownterapia.

Attenzione alla sicurezza: l’evento sarà cardio-protetto grazie alla collaborazione con l’associazione Amico Cuore, con defibrillatori e personale sanitario lungo il percorso.

Le iscrizioni online sono aperte fino al 22 aprile (12 euro adulti, 10 euro minorenni), con possibilità di iscriversi anche in presenza.

Una giornata all’insegna di sport, musica e comunità, per vivere Pisa in modo attivo e condiviso.

Last modified: Aprile 17, 2026