Il mercatino di scambio di Radio Elettronica

Written by Antonio Tognoli• 11:23 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Un appuntamento ormai fisso della fine del mese di gennaio, arrivato alla ottava edizione. È il mercatino di scambio radio ed elettronica, organizzato dalla sezione pontederese dell’Ari ( associazione radioamatori ).

La location sarà il Centrum Sete Sois di viale Rinaldo Piaggio, con orario continuato dalle 9 alle 16 per tutta la giornata di domenica 25 gennaio. Una manifestazione, patrocinata dal Comune e ad ingresso gratuito, che raccoglierà circa 50 espositori provenienti in parte anche da fuori regione e tanti appassionati, che avranno la possibilità di trovare pezzi veramente unici.

“Un evento che si è sviluppato nel tempo, attirando sempre molte persone – spiega l’assessore Mattia Belli – e che valorizza anche l’attività svolta dall’associazione radioamatori, supporto importante alla città nell’ambito della protezione civile e nella gestione dei grandi eventi”.

Last modified: Gennaio 23, 2026