Sarà Emanuele Neri il presidente della Società europea di Radiologia

PISA – Emanuele Neri, ordinario di Diagnostica per immagini e Radioterapia all’Università di Pisa nonché direttore dell’Unità operativa di Radiodiagnostica 1 dell’Aoup e della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell’ateneo pisano, è stato designato prossimo presidente della ESR, la Società europea di Radiologia, sodalizio di riferimento a livello internazionale che conta oltre 140mila soci.

Si tratta di un incarico progressivo di durata quinquennale ai vertici della società scientifica che scatta a marzo 2026 (con l’incarico di vicepresidente) e che sfocia nella presidenza nel 2029. L’incarico prevede anche la presidenza del congresso europeo.

“E’ un incarico che mi rende orgoglioso – dichiara Emanuele Neri – trattandosi della quinta volta che un radiologo italiano ricopre questo ruolo nella storia della radiologia europea. Un risultato che voglio condividere con l’Aoup, l’Università di Pisa e l’intera comunità di colleghi e specializzandi che popolano e contribuiscono alla crescita di questa disciplina, che ha nelle sue caratteristiche costitutive l’innovazione e un ruolo sempre più nevralgico negli approcci multidisciplinari ai percorsi diagnostico-terapeutici di tutte le patologie. E’ quindi con grande soddisfazione che mi impegnerò in questi anni di mandato per far crescere ancora di più il contributo di questa branca fondamentale della medicina”. Neri è anche presidente del gruppo toscano della Società italiana di Radiologia medica e interventistica

Last modified: Gennaio 23, 2026