Becherini (Fdi): “Bocciata la nostra mozione sull’intitolazione di una strada a San Carlo Acutis”

Written by admin• 11:05 am• Calcinaia, Attualità, Politica

CALCINAIA – Nel consiglio comunale di giovedì 22 gennaio è stata discussa la mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza per l’intitolazione di una strada a San Carlo Acutis. A darne notizia è il consigliere comunale Matteo Becherini, che esprime forte amarezza per l’esito del voto.

“La maggioranza ha bocciato la mozione con argomentazioni del tutto futili, al limite della presa di giro. L’assessore Guelfi ha motivato il no sostenendo che attualmente non esistono strade prive di toponomastica e che l’intitolazione di una strada richiede una pianificazione. Peccato che proprio una pianificazione fosse esattamente ciò che chiedevamo con questa mozione”, spiega Becherini.

“La proposta della minoranza mirava a intitolare una strada a San Carlo Acutis per onorare la memoria di un giovane come segno di riconoscimento del suo esempio umano e civile, oltre che come messaggio di valori positivi rivolto all’intera cittadinanza e, in particolare, alle nuove generazioni, lasciando un segno duraturo del suo esempio sul territorio comunale”.

“Evidentemente – prosegue il consigliere – per l’attuale maggioranza che governa Calcinaia la figura di San Carlo Acutis è considerata divisiva. Siamo di fronte a una maggioranza priva di valori, altrimenti non si spiegherebbe la bocciatura di una mozione di questo tipo. Mi auguro sinceramente che i cittadini che hanno votato l’attuale maggioranza si rendano conto da chi sono rappresentati, perché respingere una proposta che avrebbe dovuto trovare l’unanimità del consiglio significa aver toccato il baratro”.

Durissimo l’intervento in aula di Becherini, che ha concluso il proprio intervento definendo la maggioranza “solo dei poveri comunisti”, suscitando immediate reazioni dai banchi della maggioranza.

Last modified: Gennaio 23, 2026