Il Lenergy Pisa BS torna tra le prime quattro squadre d’Europa

PISA – Per il secondo anno consecutivo il Lenergy Pisa accede alla semifinale di Euro Winners Cup e lo fa al termine di una vittoria da ricordare, di una gara combattuta tra sorpassi e controsorpassi.



Contro il Real Münster, i nerazzurri sono bravi a portarsi sul doppio vantaggio grazie alla prima rete di giornata di Edson Hulk nel primo periodo e all’autogol di Biermann sul calcio d’angolo di Datinha in avvio di secondo periodo. I tedeschi però rialzano immediatamente la testa, accorciando prima con Dmais, pareggiando poi con Hodel, dopodiché Karolak completa la rimonta del Real Münster. A evitare il parziale vantaggio tedesco al secondo intervallo pensa il solito Hulk, con una rete a otto secondi dallo scadere. Arrivano dunque in situazione di parità le due squadre al terzo e ultimo periodo, deciso ancora una volta dalla tripletta del supereroe brasiliano. 3-4 in favore del Lenergy Pisa, che peraltro chiude in superiorità numerica, causa espulsione di Hodel. Sorrisi e soddisfazione liberatoria per mister Marrucci e i suoi ragazzi, che stanno compiendo un nuovo importante percorso nel cammino europeo ma con gli sguardi già proiettati alla semifinale di domani, in programma contro la vincente del quarto di finale delle ore 20:00 italiane fra la portoghese ACD O Sótão e la squadra israeliana Falfala Kafr Qassem, campione in carica.

