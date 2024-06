Cittadella della Logistica: preoccupazioni ambientali e richieste di trasparenza per il progetto di Lavoria

Scritto da admin• 10:06 pm• Crespina Lorenzana, Attualità, Pisa

CRESPINA LORENZANA – Il progetto della “Cittadella della Logistica” a Lavoria prevede la costruzione di un enorme complesso su una superficie di oltre 37 ettari, in gran parte cementificata, equivalente a 13 campi di calcio e più alto di un campanile. Nonostante le preoccupazioni sollevate, il Consiglio Comunale non ha discusso il progetto, che ha avanzato rapidamente nelle procedure di approvazione.

Le criticità evidenziate includono il consumo di suolo, l’aumento del traffico, la mancanza di infrastrutture adeguate come depuratori e rete fognaria, e la vicinanza a terreni contaminati e discariche. Inoltre, l’impermeabilizzazione del suolo in un’area a rischio idraulico potrebbe aggravare i problemi di inondazione. Anche gli effetti inquinanti del progetto, derivanti dal dilavamento delle acque e dall’assenza di trattamenti adeguati, sollevano preoccupazioni per la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Legambiente e l’Associazione Orizzonte Comune hanno chiesto la sospensione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica fino a quando non saranno completate le parti mancanti del progetto. Hanno sottolineato l’importanza di un’analisi approfondita e di un coinvolgimento della comunità locale attraverso assemblee pubbliche e consigli comunali aperti, per garantire trasparenza e partecipazione nella decisione finale.

Last modified: Giugno 15, 2024