Il Lenergy Pisa Beach Soccer batte ai rigori il Sotao ed è in finale di Euro Winners Cup dove sfiderà il Braga

Scritto da admin• 10:10 am• Pisa

PISA – Vince una partita da epica sportiva il Lenergy Pisa BS, che in semifinale di Euro Winners Cup rimonta di tre reti i locali del temibile ACD O Sótão e passa ai calci di rigore con il risultato di 1-4.



L’avvio è favorevole ai portoghesi, in vantaggio 2-0 dopo il primo tempo grazie alle reti di Jordan e di Duarte Vivo. Ovazione dello stadio gremito al terzo gol nel periodo successivo, firmato Jordan. Sotto nel risultato ma non nel morale i nerazzurri, che trovano la forza per accorciare le distanze con Edson Hulk e capitan Stefano Marinai. Per il pareggio si deve attendere il finale di ultimo periodo: pensa Datinha a ripristinare l’equilibrio, freddo nel superare il portiere segnando poi a porta vuota. Quello del fenomeno brasiliano è il nome della sliding door della gara, prima protagonista con il gol e poco dopo espulso a seguito di un fallo su Paulinho non ravvisato dalla squadra arbitrale. L’atmosfera è tesa, l’aria è bollente e le polemiche nerazzurre per la direzione arbitrale esplodono definitivamente: ne fanno le spese prima il preparatore atletico Giacovelli e all’extra time anche mister Marrucci, entrambi espulsi. In inferiorità numerica il Lenergy Pisa regge botta e il supplementare non assegna pass per la finale. Vince la squadra che arriva in condizioni mentali migliori ai tiri di rigore, tutti realizzati dai nerazzurri Simone Marinai, Hulk, Stefano Marinai e Barsotti. Finisce 1-4 tra le urla liberatorie dei protagonisti di uno spettacolo con pochi eguali nella storia del beach soccer pisano. Capitan Marinai e compagni vincono una gara difficile e tesa, di nervi e di cuore, di polemiche e di testa, di discussioni e di tenuta mentale. È un grande Pisa quello che esce tra abbracci e sorrisi dall’Estádio do Viveiro di Nazaré, proiettato per il secondo anno consecutivo all’appuntamento massimo con il tetto d’Europa. Per la finale di domenica contro l’S.C. Braga, il leader Datinha sarà squalificato, insieme a metà dello staff tecnico. Servirà allora un’impresa dai tratti epocali per coronare il sogno. La finale di Euro Winners Cup sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web del beachsoccertv.com alle ore 20:00.

