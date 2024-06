Scritto da Antonio Tognoli• 10:26 am• Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa

CASCINA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 21,30 in Via Umberto Terracini nel Comune di Cascina per una probabile fuga gas metano da contatore.



Un’auto ha perso il controllo andando ad urtare una cassetta metallica con all’interno un contatore gas di una utenza. La squadra ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cascina e Toscana Energia.



Giugno 16, 2024