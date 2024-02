Scritto da admin• 4:13 pm• Calcinaia

FORNACETTE – Il Laboratorio Ausili Tecnologici di Fornacette compie 25 anni e si è espanso con la creazione di due nuovi centri a Marina di Carrara e a Campiglia Marittima, servendo l’intero territorio della ASL Toscana nord ovest. Nel 2023 ha assistito 633 pazienti, in crescita rispetto ai 508 del 2019.

Fondato nel 2001, il laboratorio fa parte del dipartimento della riabilitazione ed è specializzato nell’integrazione socio-sanitaria attraverso l’uso di ausili tecnologici per migliorare la qualità della vita dei pazienti con gravi disabilità. Nel 2004 la Regione Toscana lo ha riconosciuto come punto di riferimento per gli ausili elettronici e informatici.

Oggi il laboratorio opera come un unico centro con tre sedi, fornendo assistenza in tutta la regione e collaborando attivamente in progetti di ricerca e formazione nel settore sanitario, scolastico e professionale.

L’attività del laboratorio è cresciuta per l’aumento delle patologie invalidanti, l’assistenza domiciliare e l’evoluzione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione sociale e lavorativa dei pazienti e potenziarne l’autonomia. Ogni paziente è seguito con un progetto personalizzato che prevede l’assegnazione di ausili in base alle proprie esigenze.

Last modified: Febbraio 20, 2024