ANPI Pisa: sottoscritto il Protocollo per la promozione di una campagna a difesa della Costituzione

PISA – Riceviamo e rendiamo noto il comunicato stampa di ANPI Pisa.

“È avviato il percorso parlamentare della proposta di modifica della Costituzione, nota come ‘premierato’, che cerca di presentarsi come un intervento per garantire stabilità al governo del Paese, toccando solo alcuni articoli. Tuttavia, se approvata, questa modifica metterebbe in discussione l’equilibrio dei poteri: conferirebbe un potere eccessivo al Presidente del Consiglio, umilierebbe la funzione del Parlamento, ridurrebbe il ruolo del Presidente della Repubblica a mero notaio e condizionerebbe pesantemente l’autonomia della magistratura. Il ‘premierato’, si legge nel comunicato, accoppiato con l’autonomia differenziata, porterebbe un “uomo forte” a governare un Paese diviso. Di fatto, si rischierebbe di porre fine alla storia della Repubblica italiana iniziata il 25 aprile del 1945. Il 15 febbraio, l’ANPI, l’ARCI e la CGIL della Provincia di Pisa, consapevoli della gravità della situazione, hanno firmato un protocollo d’intesa per lanciare una campagna informativa diffusa. L’obiettivo è quello di far conoscere i dettagli del ‘premierato’ e i rischi per la nostra democrazia, e di costruire un fronte unito a difesa della Costituzione nata dalla Resistenza“, conclude la nota.

