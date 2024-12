“Il Giratempo di Babbo Natale”: uno spettacolo natalizio per bambini al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 2:48 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La magia del Natale incontra il fascino del teatro con lo spettacolo per bambini “Il Giratempo di Babbo Natale”, scritto e interpretato da Andrea Fiorentini e Carlo Scorrano. L’appuntamento è domenica 22 dicembre alle ore 17 al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16.

La storia inizia la Vigilia di Natale, quando Babbo Natale si prepara per il suo viaggio annuale, ma quest’anno qualcosa non va. Tra enigmi e viaggi nel tempo, Babbo Natale dovrà risolvere un mistero per fare in modo che ogni bambino riceva il suo regalo. Un’esperienza ricca di divertimento e colpi di scena, adatta a bambini dai 3 anni in su, prodotta dal Teatro Nuovo – Binario Vivo APS.

Lo spettacolo è parte della programmazione 2024/2025 del Teatro Nuovo, con la direzione artistica di Carlo Scorrano e il sostegno di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze.

Biglietti: adulti 8 euro, ridotto 7 euro per convenzionati, bambini 6 euro. Biglietti disponibili online su CiaoTickets.com: link.

Il botteghino è aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, oppure un’ora prima dello spettacolo. Per informazioni, contattare: e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com, telefono: 3923233535.

Per partecipare agli eventi, è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS (solo adulti), al costo di 3 euro. Tesseramento online: link.

Last modified: Dicembre 18, 2024