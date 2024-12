Inaugurata la Panchina Rossa al CNR di Pisa contro la Violenza di Genere e il Femminicidio

Written by admin• 2:38 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – È stata inaugurata nel piazzale dell’Area della ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Pisa una panchina rossa contro la violenza di genere e il femminicidio. Posizionata in una zona sopraelevata e visibile nel prato della collina, la panchina rappresenta il primo evento celebrativo dei 25 anni dalla fondazione dell’Area territoriale di ricerca di Pisa del Cnr. Le celebrazioni per questa ricorrenza continueranno fino al 6 dicembre 2025, data ufficiale dell’avvio dell’attività dell’area pisana.

L’inaugurazione della panchina è avvenuta a ridosso del 17 dicembre, data in cui nel 1999 l’Assemblea delle Nazioni Unite approvò la risoluzione che istituiva la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Il simbolo della panchina rossa richiama il posto lasciato vuoto da una donna vittima di violenza o femminicidio.

La giornata è proseguita con l’incontro dal titolo “Donne nella scienza”, durante il quale sono intervenuti il presidente dell’Area del Cnr di Pisa, prof. Fabio Recchia, e le relazioni di Erina Ferro (Cnr-Isti) su “Grandi donne nella scienza: Rita Levi Montalcini e altre”, Simonetta Montemagni (Cnr-Ilc) su “Ricerca interdisciplinare come ponte tra scienza e società”, e Michela Fagiolini (Cnr-In) su “Tre continenti, una visione: scienza e creatività”.

Il Cnr di Pisa ha da tempo adottato politiche di parità di genere. Nel febbraio del 2021, in occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”, l’ente ha approvato linee guida per promuovere l’uguale accesso delle donne alle carriere scientifiche. Inoltre, il Cnr pisano ha creato un asilo aziendale come risposta alle crescenti esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia, sostenendo così politiche di inclusione e pari opportunità.

